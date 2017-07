5G : les enjeux d’une technologie taillée pour l’IoT

Il existe plusieurs cas d'utilisation qui bénéficieront grandement de la bande passante supplémentaire fournie par des fréquences non régulées.



Imaginons un dispositif de réalité augmentée qui permette de se voir transporté dans une ville à l’autre bout du monde. Cela nécessiterait de pouvoir transférer des données à grande vitesse (vidéo 8K). Bientôt cette expérience sera possible depuis n’importe où.



Il sera également envisageable de passer d’un réseau sans fil à un autre en toute transparence. Le LTE pourra fonctionner à l'extérieur sur les fréquences régulées et à l'intérieur sur le réseau sans licence. Passer de l'extérieur à l'intérieur tout en regardant un match de football en direct sera parfait pour les soirées barbecue.



Au fur et à mesure que l’on apprivoisera ces nouveaux usages et que les vitesses continueront à augmenter, on pourra tout à fait voir un chirurgien superviser une transplantation cardiaque à des milliers de kilomètres.



Les avantages induits par la 5G ne se produiront pas grâce à l’évolution technologique ou à l’arrivée d'une nouvelle génération de périphériques. Si les entreprises et les particuliers ne comprennent pas les nuances et les risques de la 5G, il n'y aura en réalité aucun avantage.



Considérons que l’usage premier de la 5G est de permettre le développement de réseaux complexes avec des périphériques qui n’ont pas les mêmes exigences. Imaginons maintenant ce que sera le maintien de la visibilité et du contrôle dans cet environnement. Les tests et le suivi de manière générale rencontreront également des difficultés liées à l’intégration de ces nouveaux dispositifs sur des réseaux configurés et déployés de manière traditionnelle.



La sécurité est également un enjeu majeur : personne ne contrôle vraiment les fréquences sans licences, comme les hotspots publics, ce qui facilite le détournement ou l’écoute de l’activité du réseau par des pirates malveillants.



Néanmoins, ces risques ne sonneront pas le glas de la 5G. Cette évolution est inévitable car nous dépendons tous les jours un peu plus des logiciels et des technologies intelligentes dans notre vie quotidienne. Ce que la bande passante était à la DSL, la 5G le sera pour le LTE. Serons-nous prêts ?