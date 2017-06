A Angers, les adhérents de Pavic ont planché sur la ville de demain

« Les participants de ce premier atelier ont très vite compris qu’ils n’étaient pas là pour construire la ville, mais notre ville de demain ».

Se glisser dans la peau d’une jeune entreprise pour imaginer un concept, un produit, un service pouvant être utile aux citoyens de leur ville, telle était l’idée lancée par l’association PAVIC, ce mardi 13 juin, à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angers. Près de 80 personnes, pour la plupart déjà membres de l’association, issus des milieux de l’entreprise, des institutions et des grandes écoles, ont participé à cet atelier de travail de 2 heures autour de 10 thématiques allant de l’énergie au bien vivre ensemble, en passant par le sport, la santé, la silver économie, l’habitat, la mobilité, l’alimentation, l’éducation, l’environnement et la communication.», expliquait Reynald Werquin, Directeur Opérationnel de Pavic. «».Regroupés par affinité et selon la thématique dans laquelle ils se sentaient le plus à l’aise, les participants de ce premier « workshop », ont étudié sérieusement chaque sujet, assistés par des spécialistes technologiques, financiers ou juridiques. Malgré le temps très court, - à peine une heure pour étudier la problématique et la développer -, chaque participant a pu, même s’il n’était pas forcément rodé à l’exercice, trouver une solution cohérente et financièrement viable. «», nous confiait Reynald Werquin.», confirmait Constance Nebbula, l'élue municipale déléguée à l'économie numérique et l'innovation de la ville d'Angers. «».Les créatifs et novateurs d'un jour ont apprécié l’expérience et ce petit moment de détente dans leur emploi du temps professionnel très chargé. Celui-ci à parfois laissé la place à l’humour comme le groupe qui a remporté le challenge avec sa plateforme de redistribution des légumes non consommés des jardiniers amateurs, appelée «». Clin d’œil à la célèbre plateforme de covoiturage», soulignait Florence Coron, Digital Marketing Manager et participante de l’un des groupes. «».Du côté de l’association on se félicite également de la réussite de cette première rencontre très productive. «», rapporte aujourd’hui Reynald Werquin. «».Ce premier atelier sera suivi d’autres, dans les mois à venir. C’est tout au moins ce que laisse à penser le discours des organisateurs.A la fin de ce premier atelier, le groupe énergétique, partenaire de la rencontre et organisateur de l’, en a profité pour présenter les jeunes pousses angevines, retenues dans le cadre de l’appel à projets lancé par « Engie Axima », la branche génie climatique du groupe.