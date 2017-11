A Issy-les-Moulineaux, ClicRDV facilite les rendez-vous avec la mairie

Cela fait un an que la mairie de la ville numérique d’Issy-les-Moulineaux, teste ClicRDV , une solution d'agenda et de prise de rendez-vous en ligne, très simple, intuitive et livrée clé en main proposée par la société éponyme, filiale SoLocal Group (précédemment PagesJaunes Groupe). « Depuis près d’un an chaque Isséen a ainsi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne depuis le site internet de la ville issy.com 24h/24 et 7j/7 pour le renouvèlement des cartes d’identité et passeport, les rendez-vous de permanence conseils : avocat, notaire, CIDFF, UFC Que choisir, conciliateur, ou encore les conférence culturelles proposées par la ville », explique Marie Auriemma, Directrice du Guichet unique IRIS – Information et Réception des habitants et de la Ville Numérique à la Mairie d'Issy-les-Moulineaux.



Parallèlement, chaque agent municipal dispose d'un agenda mis à jour en temps réel, pour piloter son activité et suivre ses rendez-vous, en fonction des heures de travail et d'ouverture des services.



« Depuis le début de l'année 2017, 3 260 rendez-vous ont été pris, dont 32% directement en ligne. Les premiers mois d'utilisation de ce nouveau service sont encourageants, et les retours de nos habitants très positifs » se félicite Marie Auriemma.



La mise en place de la solution ClicRDV s'inscrit dans une démarche plus globale de digitalisation des services apportés aux citoyens. La ville qui s’est engagée dans une véritable démarche de dématérialisation des démarches administrative, propose déjà de nombreux e-Services aux habitants d'Issy-les-Moulineaux , facilitant leurs démarches et leurs relations avec les services municipaux. C’est le cas notamment du signalement des incidents ou encore de visualisation de l’affluence en temps réel et prévisionnel dans les structures municipales. Pratique pour ceux qui n’aiment attendre trop longtemps. Mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d'améliorer la qualité de vie et l'efficacité des services publics.