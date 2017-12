A’Tout, une petite carte qui simplifie la vie des habitants d’Angers

C’est en 2011 qu’Angers Loire Métropole décide de mettre à disposition des angevins une carte équipée d’une puce RFID qui leur permet d’accéder à la première et unique ligne de tramway tout juste mise en service. Carte d’accès sans contact pour les transports en commun, très vite la carte A’Tout intègre d’autres services comme les accès aux équipements sportifs, piscine et patinoire, aux équipements culturels, faisant de la petite carte un outil multiservice.La particularité de cette carte au format d’une carte de crédit c’est qu’elle émise grâce à Evolis , entreprise leader mondial des imprimantes pour cartes plastiques, dont le siège social et la principale unité de fabrication sont installés à Beaucouzé, une commune périphérique d’Angers.», déclare Christophe Béchu, maire d’Angers et président de la communauté urbaine. «».Accessible aux particuliers résidents de la ville d’Angers ou non, mais aussi aux personnes morales et notamment les associations, la petite carte PVC nominative simplifie désormais la vie de plus de 100 000 détenteurs, au rythme de 12 000 par an. Un record qui a fait des émules dans d’autres villes françaises et de la planète. Sous réserve de critères de revenus ou de situation familiale, la carte permet de bénéficier de tarifs adaptés.