Algeco : des bâtiments modulaires et connectés qui évoluent selon les usages

La ville évolue et certaines entreprises doivent s’adapter si elles veulent rester concurrentielles sur leur marché. C’est le cas d’Algeco, le leader mondial de la construction modulaire, né en France dans le département de Saône-et-Loire. Plus connue pour ses bungalows de chantier, la marque passée dans le langage courant pour désigner ce type d’équipement saisit l’opportunité du «», c'est-à-dire des bâtiments intelligents qui savent répondre rapidement aux besoins et aux usages.», explique Alexis SALMON-LEGAGNEUR, Directeur général d’Algéco. «».Si les éléments modulaires proposés par Algéco permettent de construire une école en quelques semaines, ils permettent de faire de même pour des bâtiments administratifs ou de santé. «», poursuit le Directeur général. «».En dehors du coût l’un des avantages des assemblages Alegeco c'est de faire évoluer le bâtiment en fonction des modifications démographiques d'une ville. «», souligne le Directeur Général.Et l’entreprise ne s’est pas trompée puisqu’à l’exemple du Maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui vient de faire construire une école modulaire après un appel d’offres et un concours d’architecte, les maires présents au salon se sont montrés très intéressés par la proposition, tant pour les écoles que pour d’autres bâtiments publics. «», confirme Alexis SALMON-LEGAGNEUR qui s’appuie sur enquête réalisée par l’institut de sondage CSA qui confirme la satisfaction des utilisateurs des ensembles modulaires de la marque.Sans se détacher des bungalows de chantier, livrables en tous points du globe, Algeco s’investit désormais dans ces nouveaux bâtiments qui en plus de savoir répondre à une architecture intelligente intègrent désormais des éléments connectables qui intègrent des réseaux informatiques mais aussi des capteurs IoT, discrets et parfaitement intégrés aux bâtiments qui permettent aux utilisateurs de gérer la sécurité, la lumière, la température intérieure, la qualité de l’air, la consommation d’eau, depuis une plateforme distante. L’objectif de la marque étant d’intégrer directement dans ses modules l’efficience énergétique dont ils sont de plus en plus demandeurs.», conclut le Directeur Général d’Algeco.Pour en savoir plus : www.algeco.fr