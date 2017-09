Au Rajasthan le gouvernement met l'accent sur la notion de Smart City

Au Rajasthan, le plus grands des 29 états fédérés de l’Inde, la notion de Smart City n’est pas un vain mot. Depuis deux ans, une mission, la Jaipur Smart Mission Ltd, suit de près les projets qui favorisent le développement intelligents des grandes villes de l’ouest et du centre de l’inde dans les domaines de la communication, de la télésurveillance et de la police, de l’environnement et de la conservation de l’eau.



En mai le Ministre du développement urbain, Venkaiah Naidu, en présence du ministre en chef du Rajasthan, Vasundhra Raje, annonçait que « le gouvernement du Rajasthan commencera à mettre en place les programmes de développement prévus à Ajmer, Jaipur, Udaipur et Kota Smart City à partir du mois de juin », après avoir examiné la mise en œuvre des plans de développement urbain au Rajasthan.



« Le Rajasthan est le premier grand état indien à avoir approuvé les plans de Smart City pour ses villes les plus importantes » a ajouté le ministre. « Les plans de développement des villes de Jaipur et Udaipur ont été approuvés en premier », a-t-il déclaré.



Le Rajasthan est l'un des 11 États du pays à mettre en œuvre des missions urbaines qui incluent le développement de villes historiques au patrimoine important. Pour cela l’état de l’ouest envisage le favoriser les déplacements piétons, avec des centres villes sans véhicules. Le gouvernement du Rajasthan soumettra un projet détaillé (DPR), pour des coûts qui atteignent les 300 milliards de roupies, soit 3.9 milliards d’Euros. Ces projets seront achevés d'ici à 2020.



Mais depuis cette annonce, la JSML qui célébrait son second anniversaire fin juin a déclaré qu’elle avait révisé à le coût de nombreux projets et notamment ceux concernant la notion de salles de classes intelligentes, la rénovation de l'école d'art du Rajasthan dans le bazar de Kishanpole, laquelle vient d’être achevée. La mission a également proposé de poser la pierre angulaire des routes intelligentes en développant des routes modèles dans huit bazars selon le concept de smart city. Dix kilomètres de routes intelligentes seront installés également dans la zone de Walled City. Le coût estimé du projet est de 160 millions de roupies soit 2.01 millions d’Euros.



Selon la proposition, la route concernée sera équipée de moyens de transports de passagers, d’éclairage et de signalisation intelligents, mais également de toilettes écologiques et de bornes WiFi. Mais les souhaits de la JSML ont de la difficulté à se concrétiser dans la ville rose. Sur les 10 projets de mobilité prévus, la mission n’a réussi qu’à en lancer un seul. Parallèlement le programme public de bicyclettes qui a été proposé à partir du 1er avril 2017, reste bloqué. Les fonctionnaires affirment que les autres projets de mobilité intelligente dans le cadre du développement régional (ABD) ne seront lancés que l’an prochain.



Source : Mail Today