CES 2018 : les 15 startups françaises sélectionnées par La Poste

Catégorie Smart City parrainée par Altarea-Cogedim

42 Factory : Atmotrack, 1ère cartographie haute définition de la qualité de l'environnement en temps réel.

Qarnot computing : premier radiateur numérique utilisant des micro-processeurs embarqués comme source de chaleur.

AI Mergence : E4, un robot gardien intelligent et autonome de son logement.

Eisox : Tête thermostatique intelligente permettant d’adapter l’effort de chauffage dans son lieu de vie.



Catégorie Santé parrainée par le Fonds FHF

Diabeloop : Système médical intégré pour lutter contre le diabète de type 1.

Medicus : Start-up basée à Vienne, qui convertit les résultats des bilans sanguins en une expérience visuelle, facile à comprendre avec des recommandations pratiques.

Apitrak : Solution simple pour géolocaliser du matériel médical dans un hôpital.

Sil-Lab Innovation : Laboratoire Idelab, de biologie médicale mobile, pour la prise en charge du patient par son infirmière.



Catégorie Bien être au travail parrainée par Malakoff - Médéric

Acloud :Protection acoustique suspendue pour espaces ouverts, en forme de nuage.

Orosound : Ecouteurs anti-bruit sans fil, qui améliorent le bien-être et la productivité au bureau.

Kiplin : Expériences connectées à destination de la qualité de vie au travail, de la prévention santé, du parcours patient et de l’éducation.



Catégorie Transport et mobilité parrainée par la RATP et la MAIF

Wavely : Capteurs acoustiques intelligents, connectés et autonomes pour identifier un dysfonctionnement sur un équipement industriel ou une infrastructure.

Novyspec : Solution d’analyse d'images pour la maintenance d'infrastructures, de matériels et d'habilitations.

Bik’Box : Solution de stationnement vélo intelligente, sécurisée, nomade et connectée.

Velco : guidon de vélo connecté pour accompagner et assurer la sécurité des déplacements à vélo.