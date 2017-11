Choisissez votre tente Quechua en réalité virtuelle

L’idée trottait dans la tête des dirigeants de Décathlon depuis le mois de mai dernier. Après plusieurs essais, l’enseigne vient de valider l’expérimentation. La réalité virtuelle va permette d’agrandir le rayon des célèbres tentes Quechua et augmenter l’expérience client dans 13 points de vente de l’hexagone.



Ce principe de visiter une tente comme si elle était installée en pleine nature, a été développé avec l’agence digitale Valtech, une structure internationale spécialisée dans la transformation numérique de l’activité de ses clients. « Cette présentation virtuelle été très bien accueillie par les sportifs de l’enseigne. Elle permet de pallier le manque de place en magasin et aux vendeurs de présenter les quatorze modèles de tentes, tout en faisant vivre aux clients une expérience innovante », déclare-t-on du côté de chez Décathlon.



Une enquête a même été menée dans les 13 magasins disposant de réalité virtuelle afin de connaître les réactions des clients par rapport à cette nouvelle proposition de visite avant achat. L’enquête révèle que plus de 95 % des utilisateurs recommandent cette nouvelle expérience. Vendeurs et clients sont même très enthousiastes à l’idée de pouvoir choisir des produits dans un environnement complétement virtuel et interactif.



Grâce à l’utilisation de la réalité virtuelle, il est aujourd’hui possible de parcourir la gamme de tentes Quechua dans trois décors choisis : en montagne, dans une forêt et dans le désert, des lieux symboliques où ces tentes à installation rapide sont en principe utilisés. Equipés de masques de la marque HTC, proposés par le magasin, les clients peuvent faire varier les conditions météorologiques afin de se placer dans des situations les plus proches de la réalité. Ils peuvent même découvrir les caractéristiques du produit en en faisant le tour et en entrant de dedans, le tout dans des matériels à taille réelle et dans des environnements proches de la réalité. Ceux qui sont équipés d'un casque VR (Virtual Reality), pourrons même choisir leur tente depuis leur canapé, selon la vidéo de présentation de l'opération.



« En 2018, 30 points de vente en France proposeront l’expérience de la réalité virtuelle dans leurs rayons tentes avec des équipements plus complets et une réalité virtuelle encore plus qualitative, toujours développée en partenariat avec Valtech », précise l’enseigne Décathlon.



Entreprise leader sur le marché du sport, Décathlon regroupe deux activités : la création de produits sportifs et leur distribution en ligne et en magasins. Avec plus de 300 points de vente en France et plus de 1 000 à l’international, l’enseigne travaille depuis 1976 avec une ambition constante : innover dans tous les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous les sportifs qu’ils soient amateurs ou professionnels.



Les magasins actuellement équipés d’un dispositif de réalité virtuelle sont installés à : Bouliac (33), Limonest (69), Saint-Etienne (42), Annemasse (74), Saint-Herblain (44), Bron (69), Sequedin Englos (59), Bordeaux (33), Blagnac (31), Paris 15e (75), Paris Wagram (75), Villeneuve d'Ascq (59) et Val Thoiry (01)