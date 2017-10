Citigraf : un nouveau système d’aide à la décision pour la sécurité publique

« Une solution qui permet la mise en place de meilleures planifications, détections, interventions et prévention des incidents ».

Leader des solutions unifiées de sécurité, de sûreté publique, d’opérations et de business intelligence,annonce le lancement de «» son nouveau système d’aide à la décision pour la sécurité publique. Conçu pour les services de police et de sécurité publique de la ville, la solution Citigraf intègre un moteur de corrélation et d’analyse qui détecte et affiche instantanément des informations pertinentes issues de systèmes disparates, pour une meilleure collaboration entre services. Sa capacité de localisation par système d’information géographique (SIG) et d’affichage visuel des informations permettent des interventions plus rapides sur le terrain pour les policiers et secouristes.Proposant une interface intuitive fondée sur « GenetecTM Security Center », Citigraf collecte et gère des informations issues, entre autres, de systèmes RAO (Répartition Assistée par Ordinateur) intégrés, de caméras CCTV, de données LAPI, de systèmes de gestion des dossiers (SGD)… Ces données permettent à ce nouvel outil d’aide à la décision d’identifier et d’afficher instantanément la localisation exacte d’un événement sur la carte d’un système d’information géographique (SIG) intégré. Le système embarque une technologie qui permet de détecter des attaques avec armes à feu et le localiser les tireurs avec l’aide des caméras de surveillance, ce qui facilite les interventions des forces de l’ordre.», affirme Jonathan Lewin, Chef des services techniques du Département de Police de Chicago.».Cet outil d’aide à la décision offre également aux services une nouvelle façon de mesurer, faire le rapport et déterminer l’impact des nouvelles initiatives et interventions pour améliorer la sécurité publique globale. Des tableaux de bords analytiques, des cartes de chaleur et des analyses de données fournissent une vision pertinente sur l’évolution des agressions dans la ville, prévoir les zones potentiellement à risque, définir et modifier la fréquence des patrouilles et les besoins en personnel.», souligne Jason Friedberg, Business Development Manager de Genetec Inc. «».Même si nous sommes encore loin de Minority Report, le film de science-fiction américain de Steven Spielberg, la solution proposée par Genetec Inc, offre une maîtrise complète du processus d’intervention face à un incident, grâce à l’intelligence situationnelle et à la bonne diffusion de l’information.Genetec, dont le siège est à Montréal, au Canada, commercialise ses solutions auprès des entreprises et des organismes gouvernementaux via un réseau intégré de revendeurs, de partenaires de distribution certifiés.Pour en savoir plus : www.genetec.com