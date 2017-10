CitizenLab met le citoyen au cœur du processus décisionnel de la ville

« Notre solution est le moyen qui rend la prise de décision des collectivités plus démocratique, plus transparente et plus collaborative. »

», explique Mathieu Levoir, Business developer pour la France et la Wallonie au sein de CitizenLab. Malgré les efforts entrepris par les élus, un récent sondage démontre que 83% des citoyens de 25/34 ans ne se sentent pas écoutés par politiques. Les taux de participations en berne des dernières élections démontrent un total désintérêt des français pour la politique, alors que 55 % aimeraient s’engager dans l’action citoyenne.», poursuit Mathieu Levoir. «». Un vrai dialogue de sourds qui, malgré la mise en place des Conseils Consultatifs de Quartiers, n’aboutit pas. Ce sont souvent les personnes les plus âgées, plus disponibles, qui participent à ces CCQ. Les actifs se sentent donc délaissés et s’éloignent de leurs édiles.« CitizenLab », une plateforme évolutive, conçue par la société éponyme, peut permettre de rapprocher les élus des citoyens, surtout les jeunes, en leur tendant la main et en ne les considérant plus comme de simples administrés, mais comme de véritables acteurs qui peuvent apporter leur pierre à l’édifice. Mathieu Levoir, qui bénéficie d’une solide expérience personnelle auprès d’un service préfectoral et auprès de l’Union européenne, en est convaincu.».Facilement accessible et totalement paramétrable par tous les acteurs de la ville, dans une logique de projet, CitizenLab est une plateforme d’engagement civique sur laquelle les citoyens co-créent leur ville. «», souligne Mathieu Levoir. «».Tout est possible sur cette plateforme customisable, accessible depuis un ordinateur ou un mobile : lancer un projet d’habitants, sonder les citoyens sur un projet structurant, établir un budget participatif, faire passer des idées. Une frise chronologique permet de suivre l’avancement d’un projet dans le temps et un tableau recense les contributeurs les plus actifs, dans un souci de gratification et d’émulation. Du côté des gestionnaires, un tableau de bord permet de connaître le nombre de participants, leur âge, leur catégorie sociale, leur localisation à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, tout ce que les citoyens acteurs ont indiqué dans leur profil. Les utilisateurs ont même la possibilité de proposer des orientations graphiques pour les projets d’aménagement.Mathieu Levoir rappelle que CitizenLab n’est pas un réseau social sur lequel des personnes peuvent faire passer des messages d’intox, pour influencer ceux qui suivent. «» (noyauter – NDLR),».À ce jour, plutôt implantée en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays plus sensibles aux principes de démocratie participative, la plateforme qui s’adresse aux petites et villes moyennes, mais pas seulement, cherche à s’implanter en France, plusieurs villes ayant manifesté un véritable intérêt. 90 000 citoyens contribuent actuellement à l’avancement de 10 000 propositions. L’accès à la plateforme par une collectivité nécessite une licence, dont le coût annuel varie selon le nombre d’habitants. «», conclut Mathieu Levoir.Pour en savoir plus : www.citizenlab.co