Construire la Smart City autour du citoyen et avec lui

Au fil des rencontres et des échanges que nous pouvons faire sur le sujet, nous nous rendons compte que la ville intelligente, astucieuse, créative, économe, celle où chacun aimerait vivre en parfaite harmonie et en toute sécurité, passe par l’implication des citoyens eux-mêmes dans le développement de leur cité. La technologie qui permet de faciliter la mobilité, réduire les dépenses, ou proposer des services facilitant le quotidien des habitants, ne remplacera jamais les relations humaines, les valeurs de solidarité et de respect de notre environnement. Bref la révolution numérique et l’internet des objets ne sont que des palliatifs qui ne rendront pas le monde meilleur pour autant.



Tout cela, l’association « La Ville Intelligente Citoyenne », son président, Tony Canadas et ses membres, l’ont bien compris. Pour eux le territoire ne sera considéré comme intelligent que si l’on place l’humain au centre et non pas la machine. « Le citoyen devra être plus qu’un consommateur, il devra devenir consom’acteur du territoire sur lequel il réside et peut agir », explique l’association qui, pour rallier à sa cause un nombre croissant d’adhérents et devenir un acteur incontournable du développement de la ville du futur entend bien faire de l’évangélisation.



« Nous touchons à l'écologie, la santé, l'économie, au social, à la culture, à l’éducation et à la communication dans une ville qui devra d’abord être humaine avec une meilleure approche sur les besoins et usages », poursuit l’association. Pour ses membres, dont certains sont élus de collectivités, la Smart City telle que la définissent les édiles dès qu’ils intègrent la technologie pour mieux gérer les ressources et le quotidien des usagers, devra être une organisation urbaine plus efficiente et plus vertueuse, avec une qualité environnementale améliorée et une vie démocratique plus participative.



Même si les technologies numériques et les objets connectés s’emparent de territoires où de nouveaux besoins sociaux et environnementaux émergent, le territoire intelligent tel que l’entendent les membres fondateurs de l’association doit être un espace urbain, mais pas seulement, plus écologique, plus inclusif, mais aussi plus sûr, un territoire où les citoyens participent vraiment à la vie de la cité. Pour eux, plus question de projets dévolus aux seuls élus et leurs services techniques. Le citoyen doit participer et amener sa pierre à l’édifice, seule condition de la réussite.