Développer une politique locale de la donnée

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 à son article 6 affirme l'ambition du Gouvernement de favoriser l'open data en passant d’une logique de communication des données sur demande à une publication systématique des données communicables. Ce changement s’applique notamment aux données « dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ».



La loi (article 17) impose également la communication des données des concessionnaires à la puissance concédante. Celle-ci peut, par la suite, les publier gratuitement dans une logique d’open data. Malgré ces avancées, la loi du 7 octobre 2016 n’épuise pas la question de l’ouverture des données d’intérêt général. En particulier, certaines données d’intérêt territorial sont produites par des opérateurs privés qui ne sont pas délégataires de services publics.



La question est alors de savoir comment les pouvoirs publics peuvent accéder à ces données, en tirer profit pour la collectivité, sans pour autant remettre en cause les modèles économiques de ces entreprises ni la protection des individus. Il semble dans un premier temps nécessaire d'évaluer quelles sont les données disponibles et sous quelles formes et donc d'en proposer un recensement systématique.



Je propose donc de créer un statut des données d’intérêt territorial, en engageant, au niveau local, un recensement des données d’intérêt territorial disponibles, produites par les entreprises ou associations en plus de celles déjà concernées par les lois transition énergétique et République numérique. À moyen terme, il sera nécessaire d'évaluer la possibilité de créer un droit des collectivités à accéder à ces données, à titre gratuit ou non (fair acces / fair use).



Je propose également de mettre à disposition en open data la liste de ces données ainsi que celles dont le partage à la collectivité est rendu obligatoire par la loi. Compléter la liste des caractéristiques principales de ces données. Agréger ces listes au niveau national et les partager en open data.