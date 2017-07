« Devenir une Smart City », un ouvrage méthodologique pour les collectivités

« Un projet de smart city est d’abord une démarche, la construction d’une méthode d’action et de réflexion au service d’un projet politique du vivre ensemble ».

Pour Territorial Editions, l’éditeur du livre de David Assou «», l’ouvrage est avant tout «». Nul doute que cet ouvrage qui se veut pédagogique sans délivrer pour autant un catalogue de projets, mais plutôt une approche pragmatique de la démarche, devrait plaire aux élus qui envisagent de se tourner vers ce concept qui se présente comme le nouvel horizon d’une ville qui accueillera, selon les experts, un nombre croissant d’habitants.», explique éditeur. Toutefois cet ouvrage, si intéressant soit-il, considère en priorité que le digital peut faire évoluer la ville. Il oublie les citoyens qui constituent la première intelligence de la ville. Sans eux et sans l’appropriation, par ces derniers, de toutes innovations technologiques que les élus pourront mettre en œuvre pour faciliter leur quotidien, la ville ne pourra pas devenir aussi « smart » qu’on peut l’imaginer.Destinés en priorité aux élus qui seront amenés à prendre les décisions qui s’imposent, cet ouvrage qui propose une approche opérationnelle, fait témoigner sous formes d’entretiens des acteurs de terrain et des experts de la Smart City. Les informations concernent les villes et les EPCI et pas seulement les métropoles urbaines. «», précise l’éditeur.», ajoute dans la préface Olivier Dussopt, président de l’Association des petites villes de France (APVF), député de l’Ardèche, maire d’Annonay. «».Certes, cet ouvrage constitue un outil de réflexion méthodologique à destination des élus, cadres et agents des collectivités territoriales, mais également des autres parties prenantes (État, entreprises, associations, citoyens…). Mais les actions citoyennes et notamment l’économie collaborative, le nouveau modèle socio-économique qui contribue grandement au développement de la ville et à son intelligence, n’est pas vraiment abordé dans cet ouvrage et c’est bien dommage.l'auteur, est porteur des offres Smart city et Sécurité intérieure chez Capgemini Technology Services, après avoir effectué une carrière militaire de plus de quinze ans comme officier supérieur dans l'armée de terre. Manager opérationnel, notamment dans les troupes parachutistes, il a occupé des fonctions dans la conception et la formation avant de réaliser des travaux de recherche sur le thème de la smart city dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Il est titulaire d'un DEA scientifique, d'un MBA d'une grande école de commerce et d'une licence de droit public.En vente sur la Gazette Boutique