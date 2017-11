ESYL, la borne connectée et sécurisée pour votre vélo.

" Un système fiable, simple, confortable et au coût maitrisé ".

Certes l’objet est un peu austère avec son potelet noir et son gros boitier métallique gris, mais il présente l’avantage d’être efficace pour celui qui, comme sa conceptrice, Sylvie Virasolvy, en un peu marre de se faire voler son vélo. Surtout s’il s’agit d’un vélo électrique couteux, très prisé par les voleurs.Le projet ESYL se veut donc utile, facile à faire fonctionner, avant d’être design. Et c’est ce qu’on demande quand on ne veut plus voir son moyen de locomotion disparaître. «», explique Sylvie VIRASOLVY, micro-entrepreneuse à Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Ces bornes sont installées dans la ville et géolocalisées par une application spécifique. «».L’avantage de cette borne c’est de pouvoir sécuriser l’ensemble des pièces du vélo et notamment la selle, souvent dérobée.», précise la conceptrice du projet EZSYL. Le vélo étant difficile à manœuvrer lorsqu’il est positionné et attaché grâce à une chaine haute sécurité, il est également impossible de démonter les roues, la chaine étant est assez longue pour les sécuriser. Restes d’autres pièces, exemple la batterie pour les vélos électriques, qu’il convient d’emporter avec soi, ne serait-ce que pour la mettre en charge.Dès lors que la borne est disponible, le cycliste peut utiliser une application mobile gratuite ou un badge RFID qui lui permet d’ouvrir le coffret dans lequel repose la chaine. Il lui suffit alors de positionner son vélo et d’en faire le tour avant de raccorder l’extrémité de la chaine et de refermer le boitier. Simple et efficace, même si Sylvie VIRASOLVY admet que le risque zéro n’existe pas. «».Cycliste depuis trois ans, Sylvie VIRASOLVY, utilise ce moyen de transport au quotidien pour son travail.». Idem pour son fils Guillaume, ingénieur en systèmes embarqués qui l’a accompagné pour imaginer la solution la plus adaptée au besoin.», poursuit la chef d’entreprise.».Après avoir lancé son projet sur la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank, pour couvrir les frais de prototypage, la borne qui permet de mettre deux vélos, a été réalisée par l’entreprise de métallerie(85). Commercialisée aux alentours de 2500 € ce mobilier urbain devrait faire l’objet d’une version avec système d’alerte vol.Quant au design, Sylvie VIRASOLVY en est consciente. «». L’acheteur a toutefois la possibilité de choisir la couleur qui lui plait. Satisfaite de son passage à Angers, la conceptrice a accueilli sur son stand des représentants de la délégation lituanienne, ces derniers se montrant intéressés pour en installer à Vilnius.Contact : s.vira94@orange.fr