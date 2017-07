En 2020 chaque humain aura au moins quatre objets connectés

S’ajoute à cela l’amélioration rapide de la technologie mobile et l’utilisation de plus en plus répandue d’appareils mobiles à distance, deux tendances qui ont pour conséquence de faire diminuer les prix et de faciliter l’accès à Internet pour tous. C’est le cas de Nokia qui est en train d’exporter la technologie 5G en Inde, un pays qui dispose peu ou pas de transport par fil, mais plutôt par ondes hertziennes.



En parallèle, davantage d’argent est investi dans l’IoT au fur et à mesure que les entreprises et les gouvernements prennent conscience de son importance. En 2015, le gouvernement américain y a investi 8,8 milliards de dollars, soit 1,1 milliard de dollars de plus qu’en 2014. Dans le même temps, le prix des capteurs connectés à Internet, sur lesquels s’appuient la plupart des appareils, est en baisse et les réseaux bas débit type Sigfox, LoRa, Qowisio, commence à se répandre pour transporter les informations des capteurs installés dans les bâtiments, la chaussée, sur les mats d’éclairage…



Si le faible coût de L’IoT permet à un nombre croissant de consommateurs d’acquérir des objets connectés, un défi de taille reste à relever : celui de la sécurité des données transportées et la préservation de la vie privée des utilisateurs. L’opportunité économique que constitue la croissance de l’IoT, ne doit pas prendre le pas sur la vulnérabilité. Dans l’ombre des pirates travaillent déjà sur le sujet et les premiers cas d’intrusion ne devraient pas tarder à apparaître. Des nouvelles missions sont donc à prendre en considération, pour les spécialistes de la cybersécurité. Pour ces derniers le marché n’est pas prêt de se tarir.



Source Business Insider