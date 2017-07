En vacances, Osmozis permet de garder le contact

Le WiFi maillé est un réseau utilisant une topologie de type «». C'est-à-dire que tous les points d’accès (AP) sont reliés de proche en proche sans hiérarchie centrale, en forme de filet. Le but est d'éviter d'avoir des points sensibles, ce qui en cas de panne ou de mauvaise couverture WiFi, de couper la connexion d'une partie du réseau.En plus de proposer une technologie fiable et performante, la société montpelliéraine Osmozis propose un ensemble de services innovants et connectés (dématérialisation de carte d’accès WiFi, système de relevé en temps réel des compteurs d’eau et d’électricité….) pour faciliter la vie des vacanciers et gestionnaire du camping. L’ensemble de ces services est complété par un suivi à distance des installations permettant aux équipes techniques de détecter toute panne ou tout dysfonctionnement et d’intervenir rapidement.Créé début 2006 et désormais cotée en bourse, Osmozis dont le chiffre d’affaire connaît une croissance de 25% par an, a équipé en 10 ans plus de 25 % des emplacements de campings en France. L’entreprise Occitane part aujourd’hui à la conquête de l’Europe avec l’ouverture d’une filiale à Amsterdam avec pour objectif la couverture de 7000 sites en Belgique, Luxembourg, et Pays-Bas. C’est la 4ème filiale après l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne.Pour en savoir plus : https://osmozis.com