Festival D : Un grand Fablab pour ouvrir la Connected Week d’Angers

« Bien souvent le grand public ne va jamais pousser la porte d’un Fablab »

On se croyait presque dans les allées d’un concours Lépine en préparation. L’espace de deux journées le Forum des Arts vivants du Quai a accueilli tous les géniaux inventeurs et artistes du numérique qui construisent avec des matériaux de récupération, des circuits imprimés, imprimantes 3D et autres capteurs connectés, ce que nous utiliserons peut-être au quotidien, demain. C’est le principe du « Fablab » (contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, « laboratoire de fabrication ») et du « Do It Yourself » un lieu ouvert au public où l’on apprend à concevoir des objets, des jeux, des objets d’art interactifs, cher à l’association PING , installée dans l’ile de Nantes. C’est cette dernière qui était chargée de l’organisation de Festival D, celui de la « débrouille », au Quai à Angers, pour l’ouverture de la première Connected Week.(Ecole d’ingénieur de l’université d’Angers)(Ecole Supérieure des Beaux-Arts), se sont montrées très intéressées », explique Charlotte Rautureau, Coordinatrice de Festival D. «».Pour l’association nantaise PING, qui avait en charge cette animation durant les deux jours, il s’agissait avant tout de faire connaître au public, l’univers des Fablab, ces lieux où, avec l’émergence des outils numériques, de nombreux créateurs, artistes ou techniciens, viennent construire des robots, du mobilier, des objets connectés, des jeux interactifs, ou imprimer en 3D.», poursuit Charlotte Rautureau. «». La preuve dans le Forum des Arts Vivants du Quai…Pendant ces deux jours, grâces aux grandes écoles et association de robotique, de domotique, et de création d’Angers, les Angevins ont pu, le plus souvent avec leurs enfants toucher du doigt l’univers de ces laboratoires de création numérique et artistique. De l’imprimante 3 D qui imprime des pièces de jeux pour enfants, en passant par les bras articulés, le tricot artistique, les sons et les images produits par des capteurs, ou les robots, il y avait de quoi exciter la curiosité.Et les Angevins se sont montrés très curieux, posant des questions aux créateurs présents derrière des tables remplies de circuits imprimés, pièces mécaniques et fers à souder. Les enfants ont pu apprendre à piloter un robot en rentrant quelques données sur un micro-ordinateur, ou créer une nouvelle musique en soufflant dans des tuyaux. Tout un univers que le public a plutôt bien apprécié et qui appelle certainement d’autres éditions.», regrettait un monsieur avec son fils.». Plusieurs associations angevines organisent des ateliers pour petits et grands. C’est le cas notamment de « Makers Angers » qui s’est fixé pour objectif de réunir les passionnés en tout genre en mettant à leur disposition les outils pour créer et apprendre. «», affirment les responsables de cette association.Festival D 2017 était co-organisé par l’École supérieure des beaux-arts TALM-Angers, École d’ingénieurs ISTIA – Université d’Angers, le Chabada, Terre des sciences, l’association PiNG et accueilli par le Quai CDN Angers Pays de la Loire, dans le cadre de la Connected Week 2017.A noter que dans la continuité du Festival D,dans ses locaux. L'occasion pour le public de découvrir les équipements de fabrication numérique et de prototypage. Mais compte tenu du succès, les visites programmées sont complètes. Pour en savoir plus