Garantir la sécurité des infrastuctures numériques et des données

la sécurisation d’objets connectés, techniquement complexe ;

le niveau de la prise de décision concernant la digitalisation dans les collectivités. Bien souvent, pour les objets comme pour les données ou autres aspects de la digitalisation de la ville, les décisions sont prises à des niveaux techniques, en fonction de contraintes budgétaires, sans que le politique ne soit saisi. On peut aussi souligner que, dans bien des cas, ces décisions ne sont pas réellement prises car la question de la sécurité n’est pas posée. Réside en effet une ambiguïté sur qui doit prendre en charge la sécurité. Il semble donc aujourd'hui indispensable de sécuriser tant les systèmes que les données. Cela nécessite un niveau d'appropriation plus élevé des enjeux par les élus et leurs services.

Selon différentes analyses, letrès sensiblement dans les années à venir (26 Md d'objets connectés en 2020 d'après Gartner à 75 Md d'après Morgan Stanley). Cela s'explique en partie par les facteurs techniques avec une baisse des coûts des capteurs, une augmentation de la puissance des processeurs et une miniaturisation des capacités de stockage.(IoT). Cette massification du marché des objets connectés entraîne également une massification des données collectées. Ainsi, 90 % de l'ensemble des données aujourd'hui disponibles ont été créées ces deux dernières années. D'ici 2020, 32 milliards de ces nouveaux outils pourraient générer 44 zetta-octets (44 000 milliards de giga-octets) de données.Aujourd'hui,et 70 % des objets connectés utilisés le plus fréquemment présentent des vulnérabilités, selon un rapport de HP security research. Or, il ressort des différents entretiens que la mission a pu mener, que lesdes collectivités territoriales, et notamment de leurs responsables politiques.Plusieurs facteurs expliquent cela :Je propose donc d'. Pour cela il faut offrir des formations, accessibles aux élus locaux et à leurs services, pour évaluer les degrés de sécurité des infrastructures et des données.Il me semble opportun d'une clause sur la sécurité avec des critères d'exigence minimale définis au niveau national, en concertation avec les associations de collectivités et l'ANSSI. Pour les données, imposer le recours à un cloud homologué par l'ANSSI.