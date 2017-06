Gestion de l’eau : le regard de Laurent Damour, vice-président d’Angers Loire Métropole

« La nuit nous écoutons l’eau. Ça nous permet de repérer les fuites et y remédier »

Dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire alimente en eau potable, l’ensemble de la communauté urbaine, c’est aussi le même fleuve qui reçoit par l’intermédiaire de l’un de ses affluents, la Maine, le rejet après traitement, des eaux usées des stations d’épurations de l’agglomération. Une gestion fine qui incombe à Laurent Damour, maire de Sainte Gemmes, une petite ville de 3500 habitants, située sur les bords du fleuve, en périphérie sud d’Angers. Particularité de cette commune : le nombre d’entreprises agricoles et plus particulièrement horticoles (25) qui ont élu domicile sur son territoire, profitant à la fois de la richesse du sol, de la proximité du fleuve et de la douceur du climat. «», souligne Laurent Damour. «».En sa qualité d’élu communautaire depuis 2014, Laurent d’Amour supervise ce qu’il appelle «», en opposition au grand cycle de l’eau qui concerne la gestion du fleuve en lui-même et de ses bassins versants sur lesquels ruisselle l’eau de pluie, qui incombent à l’Etat.», explique l’édile. «(la commune voisine de Ste Gemmes sur Loire – NDLR).».Si la Loire assure l’ensemble du besoin, les périodes de sécheresse que connaît le fleuve ne sont pas de nature a inquiété l’élu. «», affirme Laurent Damour. «».Pour autant, l’élu reconnaît que «». Un point favorable pour ce dernier c’est qu’au fil des années, «». Les citoyens ont appris à fermer le robinet, à installer des toilettes à double flux et des diffuseurs d’eau. «».Si l’eau potable sert à tout, boire, laver, arroser, - il n’y a pas de double réseau à Angers, ce que regrette d’ailleurs l’élu –, il convient d’éviter le gaspillage et les fuites. «». Selon Laurent Damour, l’agglomération d’Angers «».Avec 166 stations de relèvement et 23 stations de dépollution (stations d’épuration) dont celle de la Baumette, dans le quartier de la Roseraie à Angers, la communauté urbaine traite les eaux usées avec la même rigueur que l’eau potable. «», affirme l’élu qui aimerait bien que cette eau soit un jour buvable, pour assurer un recyclage complet de la ressource. «».Pour Laurent Damour, l’eau, or du XXIe siècle, est une ressource qu’il faut impérativement protéger. Ça passe par une grande rigueur au niveau de sa gestion. L’ensemble du suivi de la distribution et du traitement de la dépollution est assuré par la collectivité, seule la station de la Baumette fait l’objet d’une délégation de service public confiée au groupe SUEZ et son partenaire PROVEDAL, notamment pour la gestion d’une unité d’épuration de biogaz, lequel est tranformé en biométhane et réinjecté dans le réseau de distribution de gaz naturel de GrdF. Cette station traite les rejets de 250 000 habitants sur les 280 000 que compte la communauté urbaine.