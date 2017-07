HomeFriend une application vous aider à économiser l’eau

Actuellement nous vivons des épisodes caniculaires et la tentation est grande de consommer plus d’eau que d’ordinaire, pour se rafraichir, remplir la piscine, ou arroser le jardin, en dépit de toutes les recommandations en la matière. Surtout qu’en cette période estivale, le niveau des fleuves et rivières qui fournissent l’essentiel de nos ressources en eau, est au plus bas.C'est donc une affaire de bon sens, de citoyenneté et de partage, mais économiser l’eau, comme les autres ressources dont nous avons besoin au quotidien, ça s’apprend.HomeFriend, société d’expertise de NovaVeolia ( Filiale à 100% de Veolia Eau France dédiée au développement de services innovants à forte composante digitale), focalisée sur l’intelligence client, la relation client, les comportements d’usage et la commercialisation de services dans les secteurs de l’eau et de l’énergie vient de lancer sur les stores l’application éponyme «». Cette dernière permet aux usagers de comprendre, gérer et maîtriser leur consommation d’eau et d’électricité grâce à une seule application.Simple d’emploi, HomeFriend vous permet de. Encore plus facile si c’est Veolia. Après quelques questions sur votre habitation et la composition de votre foyer, afin d’établir votre profil et faire le bilan de votre consommation, l’application compare à des foyers similaires ou plus efficaces, pour stimuler le consommateur.Pour la composition du foyer l’application détermine la répartition de la consommation type sur chaque poste de dépense et la compare avec la consommation réelle. L’abonné a également accès à des éco-conseils pour optimiser ses dépenses, adopter les bons gestes et participer à la préservation des ressources.Si l’application propose le fournisseur d’eau de votre commune, - vous n’avez pas le choix - , pour la comparaison de la ressource électrique, également disponible dans l’application, EDF est le seul fournisseur disponible pour l’instant. Mais Engie et Direct Energie seront prochainement disponibles.En permettant au consommateur d’accéder depuis une seule appli aux services de son fournisseurs d’eau et d’énergie, en proposant des services utiles tels que le dépannage pour tout problème d’eau ou d’énergie sur la France entière, la souscription à l’assurance fuite, l’appli« L’ami de la maison », un Chatbot, c’est à dire une agent conversationnel basé sur l’analyse sémantique des demandes et l’intelligence artificielle dans le traitement de la réponse, répond aux questions des utilisateurs 24h/24, 7j/7. Il permet de trouver rapidement un plombier, aider dans la gestion des démarches lors d’un emménagement, en cas de fuite d’eau et même vous proposer un devis d’intervention.L’application HomeFriend est disponible sur iOS et AndroidPour en savoir plus : www.homefriend.com