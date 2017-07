Internet des objets : les réseaux bas débit deviennent indispensables

Installée à Angers (France) et dans plusieurs villes à fort développement technologique et notamment à Austin (Texas), l’entreprise Qowisio est spécialisée dans la réalisation de solutions d’objets connectés, clés en main et à faible coût, notamment dans le domaine du bâtiment. «», explique David Halopé, le Directeur Marketing Opérationnel de Qowisio. L’entreprise qui a déjà installé plusieurs réseaux en France et à l’étranger, insiste sur sa solution globale, sur la grande autonomie de ses capteurs dont l’autonomie leur permet de vivre plusieurs années, sur la fiabilité en terme de connectivité et sur sa très grande portée (plusieurs dizaines de kilomètres) laquelle permet de déployer un réseau plus facilement et plus efficacement. Qowisio est très bien implanté dans le secteur immobilier et notamment auprès des bailleurs sociaux pour la surveillance, la maintenance du matériel et les économies d’énergie. Pour en savoir plus : www.qowisio.com