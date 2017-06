Issy-les-Moulineaux, une Smart City pionnière aux portes de Paris

La ville du futur n’est plus un rêve, elle est désormais à portée de main. Cette ville connectée, où tous les moyens et les astuces sont déployés, d’où son qualificatif de Smart City, pour rendre les services publics plus performants et durables dans les domaines de infrastructures, de la mobilité, de la gestion de l’énergie, de la santé, existe vraiment. Parmi ces villes à la pointe de la mutation technologique qui s’opère, Issy-les-Moulineaux, cité du Grand Paris, est en passe de devenir, au même titre que Barcelone, un modèle sur le plan national et international. Pas facile quand on est une ville de la banlieue parisienne et un passage obligé pour une grande partie de ceux qui se rendent chaque jour dans le centre de Paris. Alors comment fait-elle ?Le nom de « Smart City » est souvent attribué à une ville connectée, qui fait des technologies digitales son credo. Ce n’est pas le cas d’Issy-les-Moulineaux qui a choisi d’orienter sa stratégie vers les citoyens, tentant de répondre à leurs besoins et souhaits, dans un objectif d’intérêt général.», explique Eric Legale, Directeur Général d' Issy Média , Société d'Economie Mixte chargée de la communication et des Technologies de l'Information de la ville d'Issy-les-Moulineaux. «Baptisé « IssyGrid » le projet de gestion intelligente de l’énergie à l’échelle d’un quartier d’affaires qui héberge des grandes sociétés comme Bouyges Immobilier et Télécom, ERDF, Microsoft, Total et Scheider Electric, entre autres, a déjà fait ses preuves, non seulement pour les entreprises mais aussi pour les particuliers. Cette application permet de mieux gérer la consommation énergétique de ces bâtiments énergivores, grâce des installations domotiques très pointues qui permettent de réelles économies.Parallèlement, des lampadaires équipés de détecteurs de présence permettent d’adapter l’éclairage en fonction des passages, ce qui permet de réduire par deux la facture d’électricité liée à l’éclairage urbain.