Justice Climatique et Amis de la Terre interpellent les acteurs mondiaux de l'électronique

« Il est nécessaire de penser à réduire le coût environnemental global de l'électronique dès maintenant »

Après le développement de la machine à vapeur et de la mécanisation à partir du XVIIIe siècle, puis de l’électricité à la fin du XIXe siècle et l’automatisation au XXe siècle, la nouvelle révolution serait fondée sur l'usine intelligente, l'« industrie 4.0 »caractérisée par une interconnexion des machines et des systèmes au sein des sites de production mais aussi entre eux et l’extérieur. Le concept a été mis en évidence pour la première fois lors la foire de Hanovre (Salon de la technologie industrielle) de 2011. En 2013, un rapport décrivant le concept a été présenté par un groupe de travail transdisciplinaire à la foire de Hanovre, selon un bulletin de l’ambassade de France en Allemagne.Personne n’en doute, cette nouvelle industrie va profondément bouleverser notre société, développant de nouveaux usages, favorisant la croissance économique et créant des emplois. C’est le bon côté des choses et l’on ne peut que s’en féliciter. Mais d'un autre point de vue n’oublions pas que cette révolution va laisser sur le carreau des populations défavorisées au profit de pays développés dont le mode de vie est lié à a consommation. Sans oublier les risques climatiques et d’inhumanité qu'elle entraînera.», dénoncent Alma Dufour, des Amis de la Terre – France et Benoît Bricard, du collectif Justice Justice Climatique.Saisissant l’opportunité de ce «», comme le qualifiait le maire d’Angers, Christophe Béchu, les représentants de ces deux structures altermondialistes ont tenté de faire passer un message auprès des délégations internationales et des membres du Gouvernement français présents sur les lieux et notamment Le Premier ministre, Edouard Philippe, le secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Benjamin Griveaux.C’était sans compter sur les importantes forces de polices déployées sur les lieux pour l’occasion. «(la Maine – NDLR),», précise Benoît Bricard.(nécessaires à cette industrie – NDLR)», poursuit Benoit Dufour. «Alma Dufour des Amis de la Terre-France ajoute : «». S’il reste possible de réduire cette consommation énergétique, celle-ci nécessite le plus souvent des évolutions technologiques encore plus gourmandes en métaux rares et émissions de CO2 que l’équation en devient impossible. «», poursuivent les Amis de la Terre.En conséquence les Amis de la Terre-France et Justice Climatique Angers demandent aux entreprises et aux pouvoirs publics de promouvoir l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques, (des solutions existent déjà (*)), de leur logiciel d'exploitation et leur conception en vue de la réparation et de l'évolutivité. Ils demandent également l'augmentation significative du recyclage des métaux stratégiques et leur réincorporation dans les produits.Sans vouloir stopper cette révolution industrielle incontournable, Justice Climatique Angers plaide pour que la place du numérique et des nouvelles technologies dans la société (contrôle des données, robotisation, surexposition publicitaire), fasse l'objet d'une réflexion stratégique pour en réduire les impacts.(*) Fairphone, vers un téléphone équitable et L'Increvable : un lave-linge créé pour durer 50 ans