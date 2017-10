KARA Technology : des tables tactiles et connectées multi-usages

Dirigeant d’une petite entreprise informatique à Saint Barthélémy d’Anjou, une ville de l’agglomération d’Angers et même conseiller municipal délégué à la vie économique, Ivain Bignonet, diplômé de l’ ESAIP (École d'Ingénieurs en informatique et environnement) en 2007, et ancien chef de projet chez DHL en République Tchèque, ne possède pas encore de yacht amarré dans un port prestigieux de la Méditerranée.Et pourtant, même s’il n’a pas de lien direct avec la navigation de plaisance, il sait que la partie hébergement d’un bateau, dans laquelle se réunissent les navigateurs pour échanger, discuter, tracer leur route et même dormir, est un espace restreint incontournable. «» confiait-il l’an dernier à une revue spécialisée en présentant son projet. «».Et si l’on regroupait tous les besoins des navigateurs en termes d’informations, de communication et de loisirs, sur une seule table ? C’est ainsi que lui ai venu l’idée de se lancer dans la conception d’une table digitale pour remplacer la traditionnelle table en bois qui équipe les bateaux de croisière. «», détaille Ivain Bignonet. Avantage, cette table fonctionne même avec des doigts humides ou des gants. Un micro-ordinateur dont le l’interface a été modifié par les soins du concepteur et son équipe, pilote la table et permet alors de partager l’espace en autant d’utilisateurs que nécessaire.Si cette table qui peut être intégrée dans le mobilier de la partie hébergement du bateau, est à la fois ludique et pratique, elle n’est pas à la portée de touts les plaisanciers. 10 K€ pour une table de 45 cm de diagonale à 20 K€ pour une table de 140 cm. «», poursuit Ivain Bignonet. «».