KELDOC : l’outil qui facilite les rendez-vous médicaux

« La prise de rendez-vous en ligne allège le travail de secrétariat »

Créer un outil digital permettant de rendre service aux médecins, souvent surchargés, et aux clients pressés d’obtenir un rendez-vous, c’est l’idée d’une start-up parisienne installée non loin de la gare de Lyon à Paris. Lancé il y a 5 ans et racheté dernièrement par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH Group), Keldoc se présente comme une «».Construite autour d’un annuaire des praticiens locaux, cette solution permet dès lors que médecin devient affilié, de faciliter la prise de rendez-vous des patients tout en organisant de manière efficiente leur agenda.Coté médecin, Keldoc va leur permettre d’avoir une nouvelle approche de la gestion de leur cabinet, pas toujours simple en période d’affluence. «», précise Anthony Laforce en charge du développement chez Keldoc. «». Le tout depuis leur mobile.En plus de prendre leur rendez-vous, les patients sont rappelés par SMS, la veille de leur rendez-vous avec toutes les informations concernant le médecin qu’ils vont rencontrer.», précisent les concepteurs de Keldoc. Outre la gestion efficiente de leur agenda, les médecins ont aussi accès à des statistiques leur permettant d’améliorer la gestion de leur cabinet. De quoi aider une profession qui est parfois au bord de la rupture, surtout pendant les périodes épidémiques et les vacances.Et clients apprécient cette application relativement simple à utiliser et qui leur permet de gagner du temps sur leur rendez-vous. «», note un utilisateur. «», ajoute un autre.Du côté des praticiens les avis sont équivalents. Si certains notent quelques modifications possibles, la plupart souligne les fonctionnalités de l’outil et surtout son agenda électronique. «», avoue Marie-Christine Commandeur, psychiatre. «», ajoute Stéphanie Moog, un médecin qui apprécie particulièrement la prise de rendez-vous en ligne, laquelle «».Si l’outil fonctionne plutôt bien à Paris et dans plusieurs grandes métropoles, où les médecins sont soucieux des difficultés que rencontrent leur patients pour prendre un rendez-vous aux heures qui leur convient le mieux, il reste à l’implanter sur l’ensemble du territoire. Pour l’heure de nombreuses villes peuvent utiliser l’application sous forme d’un annuaire qui permet de géolocaliser le praticien le plus proche de son domicile ou son lieu de travail et l’appeler directement pour prendre rendez-vous. Les tarifs et les prises de rendez-vous en ligne sont accessibles pour les seuls médecins affiliésKeldoc gère la prise de rendez-vous en ligne, le rappel des patients par SMS, l’agenda médical en ligne ainsi que le télésecrétariat avec d'autres partenaires, «», précise Anthony Laforce. La solution est proposée à 20 € par mois, soit un peu moins que le prix d'une consultation, aux nouveaux praticiens contre 120 € en moyenne sur le marché.