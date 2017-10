La Connected Week, festival de l’Internet des Objets, ouvre ses portes à Angers

Première animation ouverte à tous les publics, le « Festival D » inaugure le samedi 21 et le dimanche 22 octobre, la Connected Week. Cette animation qui se veut familiale, conviviale et festive, - elle se termine par un concert en soirée – va permettre aux angevins, mais pas seulement de s’immerger le temps d’un week-end dans l’univers fantastique des technologies numériques. Robots, imprimantes 3 D, réalité augmentée, immersion, … sont au programme de ces deux jours qui permettront de découvrir les nouveaux créateurs et leurs drôles de machines, des projets un peu fous, décalés, insolite qui donneront, autour d’atelier et rencontres, un aperçu de ce qui nous attend.Des rendez-vous savants et ludiques, parfois impertinents, mêlant art et recherche universitaire, sont prévus, ainsi qu’une conférence sur le thème : « Faire avec ? Le numérique et ses nouveaux outils ». Les passionnés de technologies mais aussi les curieux devraient y trouver leur compte.Pour en savoir plus : www.festivald.net Des animations en continue, ouvertes à tous, sont également proposées dans le centre-ville d’Angers, et notamment « la boutique de demain » sur la place du Ralliement. Proposée par la CCI de Maine-et-Loire, dans des camions spécialement aménagés en show-room, cette animation va permettre aux commerçants mais aussi au public de prendre connaissance des innovations en matière d’aménagement et d’accueil. Du compteur de like, aux ambiances olfactives, en passant par les caisses et miroirs intelligents, les ampoules sonores et connectées, tout l’avenir des boutiques à portée de main.Dans la continuité de la « Balade du Roi René », organisée en période estivale, ceux qui le souhaitent peuvent effectuer une «» des commerces, leurs produits et services. Cette balade libre et éducative est proposée du 21 au 28 octobre, par l’association des Vitrines d’Angers. L’association accueille en son siège, place Sainte Croix, «», la boutique innovante, une sélection de produits d’une quinzaine de startups. A découvrir …Les sportifs trouveront un intérêt dans la station, installée à l’entrée des parcours de l’Etang Saint Nicolas, où les attendent des coachs personnels. L’occasion de tester cette station sportive de plein air, modulaire et connectée, qui permet d’effectuer près de 100 exercices à la demande. Un jeu concours, « Open Innovation », est même organisé afin d’imaginer en co-création la station Mouv’Roc nouvelle génération.D’autres animations sont également proposées à partir de Dimanche. Pour en savoir plus : www.connectedweek-angers.fr