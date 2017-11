La Poste veut simplifier les relations avec les citoyens

Intitulé « Les collectivités territoriales au cœur de la transformation numérique de la relation citoyens », le livre blanc du Groupe La Poste a été présenté aux Maires de France et représentants des collectivités locales, réunis en congrès à Paris du 21 au 23 novembre. Cet ouvrage illustre la volonté du groupe de « simplifier la vie des citoyens en transformant l’action publique territoriale ».



Par ce document le Groupe la Poste qui s’investit dans des solutions technologiques, en interne ou en partenariat avec ses filiales ou des startups, veut mettre en évidence la modernisation de l’action publique dans laquelle elle s’est engagée dans le cadre de son plan stratégique « la Poste 2020 : conquérir l’avenir ».



Devenue une entreprise pluridisciplinaire, en France et dans le monde, à la fois opérateur de services postaux, banque, assurance, téléphonie mobile La Poste est également fournisseur de services numériques et de solutions commerciales. Faisant flèche de tout bois, l’opérateur historique de distribution du courrier et des colis, s’est fixé pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires, avec une ambition « devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout, tous les jours ». En quelques mots, « La Poste s’engage à simplifier la vie des citoyens ». Vaste programme …



Citant plusieurs réussites en la matière, la Poste veut démontrer que ce qu’elle propose et accompagne en matière de digitalisation des services publics répond bien aux usages et donc aux attentes des citoyens. C’est le cas notamment à Vesoul, ville qui a entrepris de cartographier les différentes démarches de chaque administré auprès de ses services pour mettre en place un outil de mutualisation des demandes. Idem pour la ville de Saint-Nazaire qui a installé une plate-forme de services numériques laquelle permet au citoyen de réaliser à distance les démarches administratives, en étant informé en temps réel du traitement de la demande.



L’entreprise publique qui contribue ainsi à construire des nouvelles relations entre les citoyens et les territoires, s’est engagée dans la modernisation de l’action publique avec sa filiale Docapost laquelle offre aux collectivités des « plates-formes de Gestion Relation Citoyen ». Ces plateformes permettent aux administrés de réaliser toutes leurs démarches auprès des collectivités via les différents canaux de communication disponibles: web, smartphone, courrier, guichet…



Créée en 2007, Docapost est une société de services en ingénierie informatique et traitement de documents allant de la numérisation pour archivage électronique à la diffusion électronique, l’édition et la mise sous pli, le vidéo-codage, etc. . A l’occasion du salon des Maires, Docapost outre son livre blanc présente l’ensemble de ses solutions publiques et les nouveaux services de proximité proposés désormais par les facteurs, notamment pour les personnes âgées, seules et isolées. Le groupe présente également ses nouvelles formes de présence postale sur les territoires et notamment les 500 Maisons de services au public (MSAP).



Société anonyme à capital 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Présente dans 17 000 points de contact, la Poste qui s’affiche comme le premier réseau commercial de proximité de France accueille 1,6 million de clients pour une distribution de 23,265 milliards d’objets par an dans le monde.