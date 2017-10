« La Ruche qui dit Oui ! », un réseau qui valorise l’agriculture de proximité

« Les consommateurs acceptent de payer le vrai prix et ont surtout envie de valoriser le travail de petits agriculteurs locaux ».

A la Ruche du Roi René, à Angers, l’une des mille ruches actuellement en activité sur l’ensemble du territoire français, on y vient parce qu’on partage surtout des valeurs économique et sociales, mais pas seulement. «», explique Anthony Léguillon, administrateur local avec Charlotte Hubert. «La plupart des producteurs sollicitent la Ruche ou sont conseillés par les adhérents», précisent les responsables de la Ruche du Roi René.Les organisateurs qui prélèvent un pourcentage sur la vente, pour le fonctionnement de la structure locale et la plateforme web qui permet de passer les commande et régler en ligne, ne cachent pas le coté commercial du projet. «». Les ruches sont, pour les responsables et les adhérents, un moyen de faire prendre conscience de l’utilité de conserver cette petite agriculture qui s’attache à vendre des produits sains, cultivés ou élaborés, à proximité des villes. C’est l’opposé de la grande distribution qui recherche le profit en allant chercher les produits les moins chers à l’autre bout de la planète.Dans la pratique la Ruche s’apparente aux AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysane), un principe auxquels certains consommateurs sont particulièrement attachés. «», appuie Anthony Léguillon. «On n’en mesure pas le contenu à l’avance. «».Dans les deux cas, ce sont les circuits courts qui sont privilégiés, le relationnel et les rapports humain. «», souligne Anthony Léguillon. «».La Ruche, comme les AMAP, c’est donc l’antithèse de la production industrielle, celle que l’on retrouve sur les étals des supermarchés, dont on ne maitrise pas la provenance et le mode de culture. «». Et c’est bien ce qui fait la différence.Les produits de la Ruche du Roi René, commandés à l’avance, sont distribué chaque mercredi soir au ONE WAY , 16 rue des Lices à Angers, un concept cosy qui regroupe un salon thé et une cuisine simple, avec une galerie d’art. «».Fondée en 2010, par Guilhem Chéron, Marc-David Choukroun et Mounir Mahjoubi, l’objectif Equanum SAS, la petite entreprise qui gère « la Ruche qui dit Oui ! » est de réduire le nombre d'intermédiaires entre les producteurs et artisans et les consommateurs en optimisant la vente en circuit court. L’entreprise se rémunère par une commission de 16,7 % sur les commandes. La moitié est reversée à la personne responsable de la ruche, pour les frais d’organisation, l'autre moitié finance le développement, les frais fixes et les dirigeants et salariés de l'entreprise. En novembre 2012, la société a reçu le» par le ministère français du travail.En février 2017, le réseau. Depuis sa création, le réseau a enregistré un(source la Ruche qui dit Oui !)Angers compte trois ruches :Certains producteurs sont communs aux trois ruches, mais pour favoriser les déplacements entre les adhérents chacune ne distribue pas le même jour : Mercredi pour le Roi René, Jeudi pour le Quai et vendredi pour le Lac de Maine.Pour en savoir plus et s’inscrire : laruchequiditoui.fr