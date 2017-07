La SNCF fait monter le cinéma immersif à bord de ses trains

Plus porté sur l’aéronautique que sur le ferroviaire, Starlights a imaginé cette solution pour les avions avec un objectif : proposer un matériel ultra léger et intégré, avec un hardware intégré permettant de s’abstenir de la connectique. Le sujet majeur à prendre en compte était la profondeur de champ et l’angle de vision, trop important dans les casques classiques. «», a confié David Dicko au magazine l’ Usine Digitale Si à bord des avions le service de cinéma est le plus souvent gratuit, à bord du Paris-Milan il est proposé à 8 € sans limitation de durée, par les stewards de la première classe, sans que le voyageur ait à se déplacer.Les figures de l’ombre, The revenant, X-Men, l’Age de glace, la compagnie propose plus de 20 films aux voyageurs intéressés. Ces films seront renouvelés tous les mois et seront proposés en plusieurs langues pour répondre aux besoins de la clientèle internationale de cette liaison ferroviaire entre la France et l’Italie. Pour l’heure, la SNCF qui entend doper cette liaison avec d’autres services, n’a pas encore proposé de l’étendre vers d’autres destinations et en seconde classe. Les autres voyageurs devront donc se contenter de leurs ordinateurs portables et autres tablettes, comme ils en ont l’habitude, pour visionner des films pendant leurs voyages.