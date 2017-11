La Wise’Factory d’Angers expérimente un éclairage extérieur économique

« PAVIC, c’est un outil intéressant qui nous permet de présenter nos innovations et de tester nos produits sur le territoire d’Angers Loire Métropole ».

Souvent équipés de lampe à sodium, les candélabres qui éclairent nos villes sont loin d’être économes en électricité. Pour pallier aux consommations excessives qu’entrainent ces équipements d’une autre époque, les collectivités gestionnaires qui cherchent à faire des économies en matière d’énergie optent pour plusieurs solutions. Certaines coupent l’éclairage au cours de la nuit, au détriment de la sécurité, d’autres optent pour des systèmes dits « intelligents », des « smart grid » qui permettent de faire des économies substantielles tout en garantissant un éclairage suffisant aux habitants.», explique Pierre-Anthony Keribin, de Ciec Réseaux, une société du Groupe Vinci Energie agissant dans le cadre de Citeos, sa marque lumière et équipements urbains. «».Pour résoudre cette équation, l’entreprise a posé neuf candélabres à leds, plus lumineux et plus économes, gérés en temps réel à distance, via une interface web. «», poursuit le technicien de CIEC Réseaux. Chaque mat est équipé d’un détecteur de présence qui augmente ou réduit l’intensité lumineuse du candélabre concerné, contribuant ainsi à abaisser la consommation.Toutes les informations sont renvoyées à un outil de GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur », lequel permet aux structures qui interviennent sur site de pouvoir détecter un éventuel défaut de fonctionnement ou une panne, sans que l’exploitant du site ait à s’en inquiéter.Cet aménagement expérimental est pilotée l’association PAVIC (Plateforme d’Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée). «», précise François-Xavier Joannard, directeur régional ouest de Vinci Energies. «».Dans le cas présent, l’association angevine qui regroupe les collectivités de la métropole urbaine angevine, des écoles supérieures dans le domaine de l’électronique, de l’informatique et de la sécurité joue pleinement son rôle d’élément fédérateur afin de proposer aux entreprises innovantes des terrains d’expérimentation.Dans quelques mois l’entreprise sera en mesure de fournir à la collectivité les éléments qui lui permettront de connaître les économies réalisées sur place, sans nuire à la qualité lumineuse des lieux. Les résultats ne seront pas très importants eu égard du nombre de candélabres mais les chiffres seront beaucoup plus significatif à l’échelle d’une ville.