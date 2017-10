La culture de l’innovation chez Vinci Energies

« Nous sommes dans un groupe qui rassemble les valeurs nécessaires à l’innovation »

», explique Thierry Courtois, Directeur Vinci Energies en région Pays de la Loire.Pour beaucoup d’entreprises nationales, dont certaines implantées en région, le WEF et la Connected Week, organisée pour l’occasion, présentent des opportunités dont elles se sont saisies pour organiser salon, conférences et autres invitations à destination de leurs clients, collaborateurs et startups avec lesquelles travaillent. C’est le cas de Vinci Energies qui tenait salon mercredi, au parc expo d’Angers.Ce rendez-vous professionnel visait à montrer, comme son nom l’indique, la démarche d’innovation dans laquelle le groupe s’est engagé depuis plusieurs années et ses domaines d’expertises dans le domaine de la transition énergétique et de la transformation digitale, à destination des collectivités et des entreprises. «», poursuit Thierry Courtois. «».Sur ce salon les collaborateurs du groupe, de leurs filiales et de startups avec lequel Vinci Energies collaborent on y parlait donc des outils et services concernant la Smart City bien sûr, mais aussi de Smart Grid, Smart Buiding, Smart Energies, Smart Maintenance, transformation digitale, robotique, réalité virtuelle et modélisation 3D. Des secteurs sur lequel le groupe est très présent.Au travers de ces démonstrations, conférences, et entretiens, le groupe tenait à démontrer que dans un monde en constante évolution, l’innovation n’est pas un vain mot. «», souligne Lydia Babaci-Victor, directrice de l’innovation au sein du groupe. «».Au-delà de cette journée de l’innovation et de ses conférences sur les thèmes de l’industrie du futur, la mise à profit de de la révolution numérique pour se démarquer, le co-working et l’innovation de la Cité de l’Objet Connecté, ou les réseaux industriels potentiel eldorado des hackers, entre autres, Vinci Energies érige l’innovation au niveau de la culture d’entreprise.», poursuit Lydia Babaci-Victor. «».