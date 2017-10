La télémédecine au programme gouvernemental de lutte contre les déserts médicaux.

De plus en plus de villes et territoires ruraux français peinent à remplacer des médecins généralistes installés depuis des décennies. Les jeunes praticiens ne sont plus vraiment intéressés par la médecine de campagne laquelle demande beaucoup de disponibilité. Des déserts médicaux sont en train de se créer sur le territoire français obligeant les patients à parcourir des kilomètres pour rencontrer un médecin.



Selon le Premier ministre, Édouard Philippe, plus de 9000 communes seraient considérées comme des territoires à « faible densité médicale ». Ce dernier lors de son passage en Haute-Vienne pour l’inauguration d’une maison médicale pluriprofessionnelle (MSP) a annoncé, en compagnie de la ministre de la Santé, un plan de lutte sur cinq ans, contre les déserts médicaux. « Ce plan fait la part belle aux maisons de santé pluridisciplinaires et table sur le développement de la télémédecine », relate la Gazette des Communes, le journal de référence des collectivités locales.



Selon le Gouvernement, « le repérage des territoires à faible densité médicale se fera à partir du critère du nombre moyen de consultations auxquelles les habitants peuvent avoir accès à moins de 20 minutes de chez eux, compte tenu de la densité de médecins et des besoins de soins de la population de leur territoire ». Actuellement 8,1% de la population fait d’ores et déjà face à une situation de faible accessibilité. « Si on y ajoute la proportion des médecins de plus de 65 ans qui vont probablement cesser leur activité, c’est 12,4% de la population qui devra faire face à une situation de faible accessibilité », souligne la Gazette. D’où la nécessité d’intervenir rapidement avant que la situation s’aggrave.