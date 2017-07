La ville du futur devra gérer de manière proactive ses données

Selon Michael Nark, « les logiciels de gestion de l'énergie utilisent l'apprentissage machine et l'analyse de données pour comprendre les modèles d'utilisation énergétique d'un bâtiment et prédire la consommation d'énergie ». Le logiciel est alors capable d'optimiser automatiquement la consommation d'énergie et de gérer l’offre et la demande tout en maintenant le confort des occupants. « Cela crée des bâtiments intelligents, une étape clé pour devenir une ville intelligente entièrement intégrée », ajoute le président de BuildingIQ.



Et ce dernier s’appuie sur l’une des villes très en pointe dans le domaine du contrôle énergétique des bâtiments. « Où avez-vous besoin de plus de contrôle de la température et d'utilisation d'énergie intelligente que dans la chaleur étouffante de Las Vegas ? »



La capitale du jeu, construite en plein désert du Nevada, est considérée comme l’une des villes pionnières en matière d’utilisation d’outils de gestion de l’énergie, surtout électrique. En 2013, le fournisseur d'électricité de Las Vegas, « NV Energy », a lancé un nouveau programme de gestion de l'énergie, appelé « mPowered », qui aide ses plus gros clients et notamment les célèbres casinos et centres de villégiature de la ville à gérer leurs bâtiments de manière plus intelligente.



En exploitant un logiciel de gestion de l'énergie basé sur le cloud, NV Energy peut communiquer directement et échanger des données avec ses clients afin d'accroître l'efficacité énergétique et la fiabilité du réseau électrique de la ville. « Le programme économise de l'énergie à la source et permet à l'utilité d'agir comme cerveau, d'envoyer des signaux aux bâtiments et de faire des ajustements en temps réel à la consommation d'énergie », souligne Michael Nark .



Et le premier client du programme mPowered est la ville de Las Vegas elle-même, qui utilise aujourd'hui des logiciels de gestion de l'énergie dans tous les bâtiments du gouvernement de la ville. « Avec ce programme la ville de Las Vegas affiche des économies substantielles d'énergie », poursuit Michael Nark. « La ville de Las Vegas est maintenant formée et consciente que sa meilleure gestion de la consommation d'énergie la mène sur la voie de la Smart City ».



Pour Michael Nark , Las Vegas est un « excellent exemple de ce que sera la ville du futur, avec des infrastructures entièrement connectées qui utilisent des technologies de d’analyse de données pour gérer de manière proactive nos ressources les plus précieuses, protéger notre Terre et créer un environnement de santé pour les générations futures ».