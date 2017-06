Lacroix City teste des équipements de sécurité à Angers

Si Blanche de Castille et son roi de fils revenaient à Angers ils ne reconnaitraient pas leur cité. Si celle-ci a su conserver les traces de son passé, pour le plus grand plaisir des touristes et autres férus d’histoire, elle n’en est pas moins une ville qui sait se mettre en phase avec son époque. Avec un écosystème numérique plutôt dynamique et même un établissement, la Cité de l’Objet Connecté, où s’épanouissent les jeunes industriels de demain, Angers s’est constituée en véritable laboratoire pour les entreprises technologiques qui peuvent profiter de tous les avantages pour tester et faire évoluer les produits destinés à la ville du futur.Une association, « Plateforme d’Aménagement de la Ville Intelligente et connectée (PAVIC) » a même vu le jour avec les collectivités locales, des industriels et des écoles d’ingénieurs, pour accompagner ces entreprises qui décident de choisir Angers pour des essais grandeur nature. Et à Angers, ville réputée pour la douceur de son climat et ses espaces verts, la nature n’est pas un vain mot.C’est dans ce cadre qu’une entreprise internationale dont le siège social est installé à Nantes,, bien connue pour ses cartes électroniques, ses appareils de télégestion, ses panneaux de signalisation a décidé de tester deux installations aux usages différents, mais pas si éloignés tout de même. C’est, la branche qui conçoit et fabrique des équipements pour orienter, optimiser et sécuriser les flux de véhicules et de personnes, qui se charge de piloter les essais angevins avec des entreprises locales de l’électricité et de l’éclairage.La première a été installée à proximité de l'école maternelle Saint Martin à Angers afin d’assurer la sécurité des écoliers. «», explique Vincent Bouteloup, responsable adjoint marketing développement chez Lacroix City. «».