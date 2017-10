Le CHU d’Angers, un établissement de santé à la pointe de la technologie

Selon l’entreprise de sondage Odoxa, 67% du grand public et 81% des médecins, en France, estiment que la santé connectée représente une opportunité pour la qualité des soins. Sur la base de ce constat, le réseau thématique « French Tech #HealthTech » pour soutenir les startups qui se lancent dans l’écosystème médical. Elles étaient d’ailleurs très nombreuses au dernier CES de Las Vegas.Avec plus de 100 000 hospitalisations, près de 450 000 consultations par et un budget d’exploitation de 500 M€, le CHU d’Angers compte parmi les plus grands établissements de santé français. En 2016, une première mondiale s’est déroulée au CHU d’Angers en matière de smart health : Un patient éveillé, plongé dans une réalité virtuelle à l’aide de lunettes 3D, s’est vu retirer une tumeur cérébrale, située près des zones du langage et des connexions visuelles. Cette opération exceptionnelle a eu lieu dans le cadre d’un projet baptisé « Cervo « (Chirurgie éveillée sous réalité virtuelle dans le bloc opératoire). Cette technique a permis au patient d’interagir avec le chirurgien, la technologie Virtual Reality a permis d’augmenter la précision de l’acte.Le programme Cervo, lancé il y a 3 ans se concrétise par une étroite collaboration avec l’ESIEA (École d’ingénieurs en Sciences et Technologies du numérique). Il vise à développer un dispositif de réalité virtuelle (comprenant des applications logicielles et du matériel) adapté à une utilisation au bloc opératoire de neurochirurgie.Engagé dans la recherche et l’innovation en santé, le Centre hospitalier universitaire compte aujourd’hui, plusieurs projets novateurs, en cours de développement. Comme celui du Dr Julien Verchère qui développe depuis près d’un an, entre les Urgences et le SAMU, une application sur montre connectée dédiée aux massages cardiaques et à installer via son smartphone. «», explique le Dr Verchère.». Aidé de sept étudiants de l’ESEO, école supérieure d’électronique de l’Ouest, à Angers, le médecin a décidé de s’appuyer sur l’accéléromètre de la montre pour évaluer la qualité du massage cardiaque.De plus en plus impliqué dans une démarche numérique et connectée, le CHU proposera bientôt aux patients, afin de mieux les informer, un «». Baptisé Pepper, ce robot humanoïde d’1m20, en résine et caoutchouc, arpentera dès janvier 2018, le département d’Anesthésie-Réanimation du Centre hospitalier universitaire d’Angers, dans le cadre d’une étude menée par la société nantaise Conserto.Pionnier français en matière de simulation en santé avec un centre spécifique pour la formation des futurs praticiens créés en 2007,. Les membres WEF Angers plongeront dans cet espace pédagogique consacré à la formation initiale des futurs professionnels de santé et au développement professionnel continu qui incluent la simulation synthétique sur mannequins, la simulation numérique (« serious games », réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.), et la simulation humaine ou relationnelle faisant appel à des acteurs (consultations, annonce d’une maladie grave, etc.).Pour en savoir plus sur le CHU d'Angers