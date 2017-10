Le DPO, nouvel acteur de la protection des données personnelles

Pour mener à bien sa mission le DPO devra posséder un certain nombre de compétences, dont certaines figurent dans le règlement. Il devra faire preuve de solides connaissances juridique et bien connaître l’entreprises dans laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore s’il s’agit d’un indépendant. «», poursuit Yann Padova . «». A l’heure actuelle, la plupart des DPO déjà en poste seraient à 40% des juristes, 30% des techniques et 30% des administratifs, tous formés pour bien connaître le RGPD.La nomination d’un DPO est obligatoire dans toutes les entreprises ? Oui, pour les autorités publiques et l’entreprise qui traite des données sensibles à grande échelle telle que les données de santé, ou celles qui exigent un suivi régulier et systématiques de personnes.Les enseignes de la grande distribution ayant des cartes de fidélité, les banques, les assurances, les entreprises de transport les opérateurs de télécoms ou encore les entreprises utilisant le marketing comportemental grâce à l'analyse de la navigation sur le web sont désormais concernées. Elles devront rapidement recruter un DPO, le Règlement devenant applicable à compter de mai 2018.Pour les entreprises qui ne seraient pas concernés dans l’immédiat, elles devront néanmoins se poser la question, car le DPO pourra être un élément clé de la construction d'une relation de confiance entre l'entreprise et ses salariés, ses clients et ses fournisseurs.Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui a été adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 constitue l’aboutissement de quatre années de travail et de négociations intenses et marque un tournant majeur dans la régulation des données personnelles. Il sera applicable au mois de mai 2018 dans tous les pays membres de l’Union européenne. Télécharger (en PDF) le règlement européen sur la protection des données personnelles