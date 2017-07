Le Village by CA, la pépinière de startups du Crédit Agricole, s’installe à Angers

« Ce partenariat inédit va permettre à des startups de se développer et de trouver des partenaires économiques, technologiques, ... »

», c’est le slogan de WeForge, un espace de 800m2 situé en plein centre-ville d’Angers et qui accompagne depuis plusieurs années des jeunes entreprises, le plus souvent technologiques, dans leur phase de maturation et de démarrage.Propriété de l’opérateur de services de télécommunications et de paiements électroniques « Afone », dont le siège est également situé à Angers, cet espace relativement bien équipé permet de partager toutes les commodités dont ont besoin les nouvelles entreprises. De l’accès internet haut débit, le téléphone, les imprimantes, les salles de réunion, jusqu’aux espaces de réunion, d’échange, de jeux et de repas, tout est mis en œuvre pour favoriser le travail en mode collaboratif, selon le modèle cher à Google, le géant de l’Internet.Après quelques années d’expérience et le passage de plus d’une centaine de jeunes créateurs dans ses locaux, WeForge, figure emblématique de l’écosystème numérique local, présente un intérêt certain pour le Crédit Agricole qui souhaite investir dans les entreprises innovantes. Et l'intérêt est tellement fort que les bases d’un partenariat viennent d’être validées entre les deux structures pour l’installation d’un « Village by CA » dans les locaux de WeForge.Créé en 2014, le premier village innovant de la banque verte a été suivi de 14 autres à Lille, Orléans, Châteaudun, Caen, St Brieuc, Toulouse…. «», souligne la banque qui installe donc un véritable maillage sur l’ensemble du territoire.Le dispositif qui s’appuie sur le réseau de caisses locales du Crédit Agricole, offre d’emblée, une dimension internationale aux jeunes créateurs avec un partenariat établi dans 15 villes majeures dans le monde et notamment New-York, Londres, Moscou, Shangaï, Séoul, Singapour, et Tokyo. La banque s’entoure également d’un tissu de partenaires publics et privés, implantés en région. Grace au savoir-faire de la banque et de ses partenaires, les jeunes entrepreneurs qui s’installent dans les « Villages by CA », disposeront donc de conseils administratifs, financiers et juridiques de premier ordre. A Angers ils seront accompagnés dans des domaines d’excellence tels que les objets connectés et le végétal, entre autres.», explique Dominique Taillée, Chef de Projet Village By CA au Crédit Agricole Anjou-Maine. «». Si pour l’instant la banque n’a pas communiqué sur une éventuelle reprise des lieux, elle indique toutefois «».Du côté de WeForge on se montre plutôt satisfait de ce rapprochement avec la seconde banque française en termes d’activité. «», indiquent les gestionnaires de l’espace WeForge. «».Le Village by CA d’Angers ouvrira ses portes en octobre 2017 dans le cadre du WEF ( World Electronics Forum ) et les premières jeunes pousses sélectionnées par les deux partenaires arriveront en janvier.