Le World Electronics Forum, une véritable opportunité pour Angers

« Angers LA ville française où se joue la 4e révolution industrielle, celle de l’Internet des Objets »

Après Las Vegas, Washington, Singapour, Taipei, Hong-Kong, Lagos ou encore Londres, c’est la ville d’Angers, 16ville de France, qui accueille cette année les dirigeants des grandes entreprises de l’électronique mondiale, pour la plupart asiatiques, dans le cadre du WEF (World Electronics Forum). Considéré comme le «», cette rencontre annuelle est organisée par la Consumer Technology Association, la même qui organise le CES de Las Vegas (Nevada), le plus grand rendez-vous high-tech de la planète. Ce Forum rassemble des représentants des fédérations de l’industrie électronique du monde entier et les dirigeants des grandes entreprises du secteur du numérique.Du 24 au 28 octobre tous les regards de ceux qui s’investissent dans le domaine de l’électronique et du numérique seront donc tournés vers Angers. Pour Christophe Béchu, président d’Angers Loire Métropole et maire de la ville d’Angers, cette rencontre n’est pas due au hasard : «». Rappelons que ce dernier établissement qui accueille des jeunes pousses qui s’investissent dans le développement de l'IoT a été inauguré par le président François Hollande, accompagné d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Ce dernier, désormais président de la République, devrait vraisemblablement revenir à Angers à l’occasion du WEF, accompagné du secrétaire d’État au Numérique, Mounir Mahjoubi.Angers est aussi le berceau de l’électronique française depuis des années avec des grandes entreprises comme CII Honewell Bull et Thomson, aujourd’hui disparues du bassin d’emploi angevin, mais remplacées par un tissu de plus petites entreprises très actives dans le domaine et au savoir-faire reconnu tel Eolane et Evolis, entre autres structures leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs auxquelles s’ajoutent plusieurs écoles d’ingénieurs dans le domaine de l’IoT, la sécurité informatique et électronique. «», poursuit le maire. Ce dernier qui rêve de faire du territoire qu’il administre une « Silicon Valley » à la française, ne regrette pas d’avoir rencontré Gary Shapiro, le président du CES et du WEF, lequel lui avait suggéré d’organiser ce second événement à Angers.» avait déclaré le boss de la Tech mondiale en octobre 2016 lors d’une visite à la Cité de l’Objet Connecté. Il n’en fallut pas plus pour galvaniser les troupes et notamment Michel Perrinet, le délégué territorial d’Angers French Tech , Vincent Bédouin et Sébastien Rospide du cluster régional We Network et d’Éric Grellier, Président de la CCI de Maine et Loire.Un véritable écosystème s’est mis en place autour de la « Wise’Factory » , le lieu emblématique de l’économie numérique angevine, lequel héberge entre autres la Cité de l’Objet Connecté et We Network «(et surtout du fait à Angers – NDLR)», poursuivent en commun les organisateurs de cet événement mondial qu’est le WEF. Excusez du peu, mais si cela se traduit par des emplois et une économie forte, personne ne s’en plaindra.Angers apparaît donc comme le lieu tout désigné pour accueillir le World Electronics Forum. Cet événement sera accompagné d’un autre : la « Connected Week » qui débute le 21 octobre et qui rassemble plusieurs événements du numérique et de l’Iot, autour du centre opérationnel installé dans le navire amiral de la culture à Angers : le Quai. Rendez-vous est donné aux entreprises pour des rencontres privatives, mais aussi au public pour des forums, des expositions et des ateliers.Pour en savoir plus sur le WEF et la CONNECTED WEEK (programme, actualités, entrées, …)