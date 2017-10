Le designer Pierre Cabrera signe les capteurs Senlab© Indoor de Sensing Labs

Basée sur la technologie LoRa WAN (Long Range Wide-area Network), la gamme SenLab répond parfaitement aux problématiques de la Ville Connectée. Le Senlab Indoor englobe de nombreuses fonctionnalités. Installés dans un bureau, un magasin ou au sein d’une usine, ces capteurs permettent entre autres de mesurer la température ambiante, l’humidité de l’air ou même la luminosité des lieux. D’autres produits de la même gamme détectent également la présence ou le passage de personnes.



Grâce à l’intelligence embarquée au sein des capteurs Senlab, la qualité et la précision des données restituées permettent notamment un contrôle et une optimisation fines des ressources énergétiques ou la maintenance prédictive de certains équipements. Cette intelligence des données créée par le capteur Senlab lui-même s’inscrit dans la démarche novatrice dite « Edge Analytics » visant à un traitement à la source des données.



En plus d’être fonctionnel, un capteur indoor, installé dans un appartement ou un bureau se doit d’être aussi agréable à l’œil. C’est la raison pour laquelle, la société Sensing Labs a fait concevoir ses enveloppes par le designer toulousain Pierre Cabrera, créateur d’objets uniques mixant techniques révolutionnaires et véritable artisanat, permet aux capteurs de se fondre dans leur environnement au travers d’un design épuré et fonctionnel.



« J’ai créé un objet minimaliste et compact, capable de s’intégrer dans le domaine du bâtiment intelligent tout en véhiculant l’image hi-tech et avant-gardiste de SENSING LABS », explique Pierre Cabrera.