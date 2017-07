Le maire d’Angers conforte PAVIC dans la chaine de l’objet connecté

Après un atelier de travail organisé début juin à la CCI de Maine de Maine-et-Loire, lequel mettait à contribution des membres institutionnels, académiques et des entreprises de Pavic (Plateforme d’Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée), certains d'entre-eux se sont dernièrement retrouvés au restaurant du Mail, face à l’Hôtel de Ville d’Angers, pour une soirée «». L’occasion pour les personnes présentes de prendre connaissance du Livre Blanc établi à la suite de cet atelier, mais aussi de présenter les expérimentations suivies par l’association et notamment celle de Lacroix City pour l’aménagement de la sécurité piétonne en sortie d’école et l’éclairage intelligent des jardins du Mail.Tout juste revenu d’une tournée asiatique au cours de laquelle il a pu rencontrer les fédérations et les principaux décideurs du WEF à Shanghaï, Tokyo, Singapour, Hanoï, Manille et New Delhi, le Maire-Sénateur d’Angers, Christophe Béchu, est venu saluer les membres de l’association et surtout les assurer de son soutien dans leur démarche d’initiation et d’accompagnement de projets expérimentaux pour la ville qu'il gère.», a affirmé le Maire-Sénateur, devant un parterre d’élus, responsables institutionnels, directeurs de grandes écoles et chefs d’entreprises de l’écosystème numérique local, membres de l’association.», a poursuivi le maire. «».Pour faire d’Angers une ville de l’objet connecté «» installée en 2015 au nord-est de la ville, le maire a soutenu «».Et de poursuivre : «». De quoi rassurer ceux qui ont lancé l’idée de cette association qui pilote les expérimentations avec des entreprises qui s’investissent dans ce domaine porteur d’avenir pour Angers et sa métropole urbaine. «».