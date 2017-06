Le prochain CES de Las Vegas mettra le focus sur la Smart City

Selon une enquête menée par la Consumer Technology Association (CTA), structure qui représente plus de 2 400 entreprises technologiques dans le monde et qui organise le grand rendez-vous annuel de l’innovation de Las Vegas, au cours des 10 prochaines années, notre monde comptera au moins 88 villes qui pourront être considérées comme de véritables Smart Cities. Notamment au Royaume-Uni, en France, en Espagne, aux États-Unis, dans les états du golfe arabo-persique et en Chine, avec des réseaux électriques intelligents, des infrastructures et des réseaux intégrés de transport en commun.



Le CES qui s’intéresse aux grandes tendances du marché de l’électronique ne pouvait donc pas l’ignorer. D’autant que de l’avis des experts en la matière, le nombre de projets pilotes et d'expériences estampillés « Smart Cities » devrait croître de manière exponentielle au cours des prochaines années, il semble opportun, pour le CTA, d'examiner les caractéristiques, les innovations et avantages à venir que cette tendance devrait apporter.



« Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau Smart Cities Marketplace et notre conférence au CES 2018 sur ce thème », a annoncé début juin, le président du CTA et grand ordonnateur du Consumer Electronics Show. « Les technologies connectées et intelligentes rendent nos villes plus efficaces, durables et réactives grâce à l'utilisation de données visant à améliorer les processus et la prise de décision ».



​Considérant que l’événement de la capitale du Nevada est le point de départ de tous les projets innovants qui révolutionnent le monde, « le CES présente une étape idéale pour les urbanistes et les décideurs afin d'explorer ces technologies à l'échelle mondiale, en raison de la diversité des technologies et des industries présentes, y compris le mobile, le transport, les données et les capteurs, la santé numérique et plus encore », a confirmé Gary Shapiro.