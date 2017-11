Les objets connectés gagnent la navigation de plaisance

Pas de doute, le voilier dont la tête de mât dépassait la terrasse supérieure de l’espace culturel Le Quai, devant lequel il était installé, poussait à la curiosité. Nombreux sont ceux qui ont donc franchi la porte de la Connected Week, l’événement technologique organisé à l’occasion du World Electronics Forum qui se déroulait pour la première fois en France, à Angers, afin de voir de près ce voilier connecté.



Pendant ces deux jours de Connected Week, on se pressait sur le stand extérieur pour pénétrer à l’intérieur du navire, un dériveur aluminium Allures 45.9 (14.75m), de la société éponyme dont le chantier est installé à Tourlaville (Manche). En dehors d’être un voilier de luxe, aménagé sur commande pour de riches navigateurs, ce bateau dont le prix avoisine les 750 000 € tout équipé, est surtout bourré de technologie. Même le Premier ministre, Édouard Philippe, en visite à Angers et Gary Shapiro, le big boss du WEF et du CES de Las Vegas, sont montés à bord, en compagnie du navigateur Armel le Cléac’h, vainqueur du dernier Vendée Globe, tous curieux de voir comment la technologie et l’internet des objets pouvaient améliorer le quotidien des navigateurs de plaisance. Et peut-être intéressés, personnellement ...



C’est la société Kara Terchnology, implantée à Saint Barthélémy d’Anjou (49) qui a réalisé l’équipement dont dispose ce voilier pas tout à fait comme les autres. Ivain Bignonet, le CEO de Kara Technologies, plaisancier depuis son plus jeune âge avec son père, a très vite compris que la technologie pouvait permettre plus de convivialité à l’intérieur des voiliers, mais aussi centraliser un pilotage de plus en plus robotisé.