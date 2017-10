Les réseaux bas débit, taillés pour l’Internet des Objet

Grace à cette faible consommation en énergie, l’autonomie des batteries installées sur les objets connectés dépasse plus de dix ans, rien de comparable avec un téléphone mobile. « Cette autonomie répond aux nombreux besoins de l’industrie et notamment les télérelevés de compteurs et alertes de défaillance », poursuit Thomas Nichols « Un résultat hors d’atteinte du WiFi, qui épuiserait la même batterie en quelques jours ».



Autre avantage et non des moindres, équipé un capteur d’un émetteur-récepteur LPWA revient à quelques euros, contre 10 à 20 euros pour une technologie de type GPRS qui nécessite en supplément une carte SIM.



Et sur le plan fréquence, le réseau LPWA a l’avantage d’utiliser les bandes ISM (industrielle, scientifique et médicale) à usage libre, qui ne requièrent pas de coûteuses licences d’exploitation. Le WiFi utilise celle à 2,4 GHz notamment , mais les communications LPWA sont essentiellement acheminées en 868 MHz en Europe (902 MHz aux Etats-Unis). A cette fréquence, la portée s’élève à plusieurs kilomètres en champ libre, moyennant un très faible débit, ce qui réduit le nombre d’antennes.



Le réseau LPWA n’est pas unique car plusieurs approches coexistent : celle de Sigfox, à spectre étroit, et celui de l’alliance LoRa (pour Long Range), à spectre étalé, qui entre parenthèses est aussi d’origine française. Désormais bien implantés sur le territoire français et européen, ces deux réseaux qui possèdent quelques différences sensibles, notamment au niveau des possibles interférences, ont vu arrivés d’autres concurrents sur ce marché très convoité de l’Internet des Objets : l’angevin Qowisio, qui exploite une technologie à spectre étroit et le chinois Huawei après le rachat de l’anglais Neul.



Pour la Technique de L’ingénieur, ce n’est pas forcément la technologie elle-même qui est décisive, mais plutôt le modèle économique. Sigfox a pris de l’avance et se hâte de déployer son réseau un peu partout dans le monde. L’Alliance LoRa qui regroupe des grandes sociétés utilisatrices de type d’information, tels les opérateurs téléphoniques. GRDF, Suez et Sagecom se sont même regroupés pour développer un autre réseau : Wize, une technologie radio utilisée depuis 10 ans pour les relevés de compteurs à distance. Ce type de réseau est d’autant plus intéressant que selon la société d’études de marché Machina Research les réseaux LPWA couvriront 14% du total des communications M2M (machine to machine) en 2024, sur un marché mondial évalué à 1600 milliards de dollars.