Location de vacances : Weproov fiabilise votre état des lieux

Au moment de prendre possession de sa résidence de vacances, tellement presser de se jeter à l’eau, on en oublierait presque de vérifier si tout est conforme avant d’investir les lieux. D’autant que la plupart des loueurs, laisse le soin aux locataires de leur signaler, les défauts qu’ils auraient pu constater en entrant. Rien de mieux qu’une petite photo à 360° de chaque pièce pour montrer que la tache de graisse sur le mur de la cuisine et que le loueur vous impute à la libération de l’appartement, était déjà présente lors de votre arrivée. Idem pour la rayure sur la carrosserie de la voiture que vous venez de louer. Mais pour cela il faut évidement que ces preuves soient irréfutables.C’est en louant des voitures pour partir en vacances que Gabriel Tissandier, l’un des créateurs de l’application de Weproov s’est rendu compte des difficultés à démontrer leur bonne foi que rencontraient certains locataires. «», explique le jeune chef d’entreprise. La difficulté vient souvent du formulaire d’état des lieux, pas toujours simple pour les locataires occasionnels.C’est la raison qui a poussé Gabriel Tissandier et Alexandre Meyer, deux amis qui se sont rencontrés en master d’innovation à l’école de commerce ESCP à Paris, à lancer « Weproov », une application spécifique qui permet de créer des états des lieux géolocalisés et horodatés, sous forme de rapport pouvant servir de preuve en cas de litige. «», poursuit Gabriel Tissandier.Une fois téléchargée sur son smartphone depuis l’Apple Store ou Google Play, l’application est assez simple d’emploi. Après avoir créé son profil, il suffit de choisir un type de bien : voiture, utilitaire, deux roues, immobilier, véhicules atypiques (moto neige par exemple) et les divers (ordinateur, caméra, appareil photo, …. Restera ensuite à établir le constat (à deux personnes), et de créer un dossier permettant par la suite de prouver l’état du matériel emprunté. La signature des parties se fait sur l’écran et le rapport est envoyé dans la boite mail de l’utilisateur.L’utilisateur peut établir deux rapports gratuits par mois, ensuite il lui en coutera 1,99 € par rapport supplémentaire dans le mois.Partant du principe que tout le monde n’est pas gentil et honnête, les concepteurs se sont prémunis des éventuelles poursuites en s’inscrivant à la Fédération Nationale des tiers de confiance . De quoi rassurer les locataires comme les loueurs qui pourront donc s’appuyer sur l’application dès lors qu’il faudra apporter les preuves devant les éventuels tribunaux.Pour en savoir plus : www.weproov.com