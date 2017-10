Martin Ford : Les robots et la menace d’un avenir sans emploi

Dans son livre « Rise of Robots », véritable best-seller aux USA, Martin Ford rapporte, dans l’un des chapitres, un dialogue imaginaire entre un patron d'industrie automobile et un leader syndicaliste devant une chaîne robotisée. Le patron raille le syndicaliste sur son incapacité à syndiquer des robots, le syndicaliste rétorquant que le patron est incapable de vendre des automobiles aux robots. L'anecdote pourrait porter à sourire, mais elle résume bien le propos général du livre de Ford.



La robotisation est déjà importante sur les chaines de fabrication. Qu’en pensez-vous ?

« Aux Etats-Unis et en Allemagne, les emplois répétitifs sont depuis des années remplacés par des robots. Les seuls emplois qui n’ont pas été remplacés ce sont ceux qui exigeaient une certaine souplesse, de la dextérité ou une perception visuelle, par exemple l’approvisionnement de composants le déchargement de camions, le déplacement de matières premières… »



« Mais nous voyons arriver des machines plus performantes, capable d’avoir une vrai perception visuelle en trois dimensions et pour des prix abordables pour les entreprises. De plus en plus d’emplois sont concernés et le processus va s’accélérer. L’industrie va continuer dans ce sens avec des chaines de montage où il n’y aura plus besoin d’humains ».



Qu’avez-vous à dire sur la nouvelle génération de robots dans le monde du travail ?

« Il y a une compagnie, ici, dans la Silicon Valley dont le nom est « Industrial Perception » (Perception industrielle) qui se concentre sur le chargement et le déchargement de caisse et leur environnement. Un travail que n’auraient pas pu faire des robots puisqu’il repose sur la vue et un travail dans un environnement à l’éclairage variable. Ces aspects sont très difficiles à prendre en charge par un robot qui ne doit pas empiler les caisses dans le désordre ».



« Ils ont réussi à élaborer un robot très sophistiqué et très efficace puisqu’il peut déplacer une caisse en une seconde alors qu’il fallait six seconde pour une personne particulièrement efficace. C’est dramatique, mais le robot est plus rapide, il va jamais se fatiguer ou se blesser ».



On parle aussi d’un robot pour l’industrie de la restauration rapide ?

« Exactement. C'est une machine capable de préparer 350 à 450 hamburgers de très haute qualité, par heure. Il est capable de choisir les légumes frais et de la viande fraîchement hachée, etc. Et il ne s’agit pas de simples pains congelés comme on trouve dans certains restaurants rapides, mais de vrais bons hamburgers. Une machine compacte en cours de construction serait utilisée non seulement dans les restaurants de restauration rapide, mais aussi dans les magasins de proximité, ainsi que dans les distributeurs automatiques ».