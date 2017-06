Mettre l’accent sur l’intelligence collective plutôt qu’artificielle

« Il nous appartient de se projeter dans un monde où les humains ne seront pas mis de côté »

Les nouvelles technologies peuvent-elles avoir une place dans les défis sociaux et politiques qui se posent maintenant pour les gestionnaires des grandes métropoles et ne risquent-elles pas d’entraîner encore plus d’inégalités ? Patrick Braouezec, ancien instituteur à Saint Denis, troisième ville la plus peuplée de la région Ile de France, puis maire (Front de Gauche) dans la même ville et aujourd’hui président de l’EPT (l’Etablissement Public Territorial) Plaine-Commune, un territoire francilien qui héberge de nombreuses entreprises technologique, se veut pragmatique dans l’évolution de notre société.», lance Patrick Braouezec. «».Constatant que les nouvelles technologies créent «», il se pose la question de la notion de Smart City. «e », affirme-t-il.S'il avoue savoir ce qu’il est intelligent de faire dans une ville, il souligne que «», poursuit Patrick Braouezec. «». L’autre dérive qui interpelle le président de Plaine-Commune, «».Gestionnaire d’un territoire très peuplé, particulièrement touché par le chômage, avec une population plutôt jeune et peu qualifiée «», l’élu s'est fixé pour objectif d'anticipé la révolution numérique et voir comment le travail pourrait évoluer.La collectivité qu'il préside, après en avoir informé les ministères concernés dont celui de l’Economie et des Finances, dirigé à l’époque par Emmanuel Macron, a décidé de lancer une expérimentation, sur Plaine-Commune (420 000 habitants), portant sur «». Une mission noble mais pas des plus évidentes à conduire», poursuit Patrick Braouezec. A cette expérimentation, «», la collectivité associe des chercheurs universitaires, des entreprises du territoire, des citoyens volontaires et notamment des salariés de toutes les catégories socio-professionnelles, des associations.La président de Plaine-Commune a été marqué par l’inauguration de Siemens où un robot s’est présenté et a même interrompu le PDG. Puis par la rencontre avec une directrice de la Poste qui lui a expliqué que les postiers qui partaient retraite étaient remplacés par des machines et enfin un directeur de supermarché qui lui a confié qu'il pouvait rapidement remplacer toutes les caissières par des automates. «».Pour Patrick Braouezec, les conséquences du numériques sur le monde du travail s’accélèrent. «». Si les postes les moins qualifiés ou les plus pénibles peuvent être remplacés par des machines, «».Décidé de passer à l'action et de montrer que c'était possible, Plaine-Commune travaille sur un projet de rénovation urbaine qui prend en compte la mécanique de rue, importante sur ce territoire, «».Si l’élu est conscient qu’il faut faire en sorte que le numérique soit accessible à tous, surtout s’il améliore la vie quotidienne, Plaine-Commune se focalise sur ses conséquences et plus particulièrement de la robotisation, sur le marché du travail. «». Pour Patrick Braouezec, plus qu’un revenu universel, il s’agirait d’un revenu «».Une idée qui s’appuie sur celle de l’initiative d’ATD Quart Monde « Zéro chômeurs », mais appliquée aux territoires urbains, à l’échelle d'un quartier. Le président de Plaine-Commune est convaincu et il a sans doute raison, que sans s’opposer aux avancées technologiques, la ville doit en premier lieu prendre en compte le facteur humain. C’est, selon lui, ce qui rendra la ville vraiment intelligente.