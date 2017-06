NALC 2017 : Le numérique à la campagne, c’est possible

Si la transmission des données est contrainte par l’ancien réseau téléphonique qui irrigue actuellement les petites et villages ruraux, les salariés de l’entreprise y gagnent en confort de travail et ne changeraient pour rien au monde. Depuis, Olivier Bomard a même été rejoint par Yves Maguin du studio vidéo CoverWeb, précédemment installé à Angers. Désormais c’est ce tandem qui organise le NALC (Numérique à la campagne), avec leurs collaborateurs et famille.Outre le fait de montrer qu’une activité digitale en zone rurale, à l’ombre d’une métropole, est tout à fait possible, le Numérique à la campagne a pris la suite des traditionnelles portes ouvertes de l'entreprise. «», poursuit Olivier Bomard. «».Cette année après la visite du studio graphique par les écoles du village, permettant aux enfants de faire connaissance avec les métiers du numérique, le NALC accueillait «», une petite entreprise de Bouchemaine (49) qui donne une seconde vie, plus numérique et connectée, aux postes radio et autoradios de nos grand-mères et pour les amateurs de thé rafraîchissant, les «» d’Angers dont le gérant, Laurent Maupoint, est depuis des années un membre actif de la twittosphère angevine.L’après-midi était consacré à des mini-conférences, dans la communale voisine sur des thèmes variés mais liés aux métiers du digital et d’internet, du dessin d’art sur palette graphique, en passant par le Digital journalisme, l’impression 3D et l’oenotourisme sur les réseaux sociaux. Tous ces intervenants avaient un point commun, celui d’être installé dans les villages proches d’Angers ou presque.Le NALC est désormais soutenu par le Club d'Entrepreneurs Loire Layon Aubance () dont Monagraphic fait désormais partie.Pour en savoir plus :