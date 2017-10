NUMA et Angers FrenchTech lancent « NUMA Angers IoT »

L’annonce a été faite lors de la soirée organisée par Angers FrenchTech lors du World Electronics Forum qui se déroulait à Angers, du 24 au 28 octobre dernier. NUMA qui est considéré comme le pionnier de l’accélération de startups en France, a annoncé, en présence du Secrétaire d’Etat au numérique, Mouhir Majhoubi, du délégué territorial Angers FrenchTech et de Christophe Béchu, le maire d’Angers et président de la métropole urbaine, le lancement de « NUMA Angers IoT », un accélérateur dédié aux startups de l’Internet des Objets (IoT).



Ce programme a pour ambition d’attirer dans la région Grand Ouest les meilleures startups IoT d'Europe pour les accompagner dans leur développement en les accompagnants simultanément dans leur business et leur industrialisation.



Cet accompagnement dédié, qui est sans équivalent en Europe, se déroulera sur une durée de 5 mois. Il mêlera le savoir-faire historique de NUMA et l’expertise industrielle de la Wise’Factory installée sur le site de Saint-Sylvain d’Anjou, à l’Est d’Angers. Les partenaires reconnus, comme la Cité de l’objet connecté, les réseaux Captronic et WeNetwork, installés sur le même site, ainsi que tous les acteurs de l’électronique du territoire angevin, apporteront leur soutien.



Le programme d’accélération proposera aux futurs leaders de la « tech » de sécuriser le prototypage, de produire une pré-série industrielle et de structurer leur business avant leur passage à l’échelle. Orienté BtoB (Business to Business), l’accélérateur sera également doté d’un fonds d’amorçage destiné au financement des startups au début de programme, lequel rassemble déjà de nombreux entrepreneurs régionaux et nationaux.