Orange se lance dans la banque mobile gratuite, ou presque

« C’est une banque pensée par des experts du numérique centrée sur les usages »

Dans un marché concurrentiel, la banque 100% mobile d’Orange a enfin vu le jour ce jeudi 2 novembre. Le teasing a été lancé au printemps dernier avec une première ouverture prévue juste avant les vacances, puis reporté à la rentrée de septembre. Il aura fallu attendre la Toussaint pour voir Orange Bank apparaître sur les mobiles, pour les clients Orange comme pour les autres. Pour l’opérateur, le temps était compté, car les concurrents, principalement les banques traditionnelles (BNP, Crédit Mutuel, La Poste, … ) déjà bien implantées sur les mobiles ont eu le temps de préparer la contre-attaque.Enfin Noël approche et pour l’opérateur il ne s’agissait donc pas de cannibaliser les offres qu’il lance à cette période. «», a déclaré dans La Tribune, Stéphane RICHARD, le patron d’Orange.Si le pari technologique est osé pour l’opérateur, Orange s’appuie sur son réseau de boutique pour se positionner entre la banque exclusivement en ligne et le réseau bancaire traditionnel, avec un point fort, celui de disposer d’une importante base de clients connectés. Ainsi, si les clients ne sont pas à l’aise, ils pourront toujours se rendre dans l’une des 140 boutiques pour obtenir un conseil. 700 vendeurs ont été spécialement formés pour apporter des conseils directs aux clients.Le principe de cette nouvelle banque qui se veut plus « fun » que les autres, c’est de proposer une offre de compte courant totalement gratuit, sauf en cas d’inactivité du compte et totalement utilisable sur smartphone ou tablette. Toutes les opérations sont donc réalisables depuis le mobile et en toute sécurité : ouverture de compte, transfert d'argent, blocage temporaire de la carte bancaire, … L’opérateur a même mis en place un assistant virtuel pour pouvoir aider les clients.Si l’opérateur vise les deux millions de clients, dont une grosse partie acquise directement auprès de son fichier, grâce à une offre d’entrée, il envisage de lancer ultérieurement des offres des prêts à la consommation et immobiliers pour se rémunérer. Tout en sachant qu’il se dit prêt à perdre de l’argent pendant quelques années pour arriver à ses fins.», poursuit l’opérateur. Agile et à l’écoute, Orange Bank qui propose un paiement par carte auquel s’ajoute celui par mobile sans contact, déjà disponible avec Orange Cash, veut réinventer la relation client. «», poursuit l’opérateur. «». De quoi séduire, sachant qu’il faut seulement 50 € (et des pièces justificatives) pour ouvrir un compte. Ce compte concurrent s'appuie sur un livret d'épargne avec un taux de ... 1%.Si les opérations courantes et la carte bancaire, sont gratuites, certains frais seront néanmoins facturés au tarif de 5 € et notamment si le client utilise moins de 3 fois dans le mois sa carte ou le paiement mobile. De même si le client demande à un expert d’Orange Bank d’effectuer une opération. ( voir les tarifs Enfin, Orange peut autoriser un découvert, dont la limite doit être négociée à l’avance auprès de la néobanque. Dans le cas d’un découvert autorisé, les intérêts sont fixés à 8 % (8,33 % TAEG). En cas de dépassement les intérêts passeront à 16 % (17,35 % TAEG), avec éventuel rejet et frais.Avant d’ouvrir un compte, nous vous suggérons de consulter le tableau des offres mobiles , proposé par notre confrère l’Usine Digitale.