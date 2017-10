Osez un selfie géant au Bout du Monde

(autoportrait – NDLR) », explique Jean-Baptiste Juin, l’un des trois concepteurs de « Self’in, la carte postale du futur ». «».En fait l’idée vient d’Arnaud Ascenci (Aldev) et Gaël Maupilé, du service Communication de la Ville d’Angers. Ils avaient entendu parler d’une initiative similaire en Australie. Mais celle-ci a été abandonnée par ses concepteurs. «», poursuit Jean-Baptiste Juin. «», tient-il à préciser.Self’in est donc né à Angers, sauf que dans le cas de l’autoportrait à côté du château, la perche à selfie mesure … 350 m. Rassurez-vous, nul besoin de tenir à bout de bras cette perche pour s’immortaliser devant le site emblématique de la ville, depuis la Promenade dite du « Bout du Monde, celle qui permet une vue panoramique sur la ville basse (la Doutre) et de la Maine. Les concepteurs ont placé, dans un boitier relié à un ordinateur, trois appareils photos avec des focales différentes (Grand angle, focale moyenne et téléobjectif de 800mm), braqués sur le château. Ce boitier est placé sur un collectif situé à côté du Quai, sur l’autre rive de la rivière, à 350 m.Sur le sol de la promenade du Bout du Monde, un cercle métallique permet de se positionner et de lancer depuis son smartphone connecté à Internet, un site web ( www.selfin.world ). L’adresse est indiquée sur le cercle métallique. Reste à se positionner sur le cercle avec sa petite famille, suivre les instructions et, … 3,2, 1,… et appuyer sur le déclenchement à distance, des trois appareils photos.Miracle de la technologie, une minute plus tard, vous recevrez une mini vidéo avec un plan large allant du château à la cathédrale et vous montrant dans ce fabuleux paysage avec une effet de zoom saisissant. Et, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir partager cet instant vidéo sur vos réseaux favoris afin que vos amis puissent en profiter et … aient envie de venir tester ce selfie très original.Actuellement le dispositif est en période expérimentale afin de corriger les éventuels bugs. La qualité de la photo sera fonction de la luminosité, sachant que le dispositif fonctionne uniquement l’après-midi, quand le soleil n’est plus face aux objectifs.», précise les trois concepteurs. Petite précision chacun a accès, sur le site Self’in à sa propre photo. Il ne peut pas voir celle des autres.».Oserez ce selfie très original et ferez-vous le buzz sur Internet ? C’est à vous maintenant.Pour en savoir plus : www.aeon-creation.com